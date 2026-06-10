A pocas horas del inicio del Mundial 2026, Estados Unidos encendió una señal de alerta para quienes planean viajar a México durante el torneo. El Departamento de Estado actualizó su advertencia de viaje e incorporó el riesgo de terrorismo como uno de los factores oficiales a considerar en distintos estados del país, junto con la delincuencia y los secuestros.

La medida impacta directamente sobre las tres ciudades mexicanas que recibirán partidos de la Copa del Mundo: Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Aunque la advertencia no implica una suspensión de actividades ni una postura de la FIFA, sí marca un nuevo foco de tensión en la previa del evento deportivo más importante del año.

Estados Unidos elevó la advertencia de viaje para México antes del Mundial 2026 e incluyó el riesgo de terrorismo entre los factores de alerta. EFE

Las tres sedes mexicanas del Mundial que aparecen en la alerta de EE.UU.

La actualización del Departamento de Estado ubica a las sedes mundialistas dentro de distintos niveles de riesgo. Ciudad de México figura en Nivel 2, que recomienda “mayor precaución”, con advertencias vinculadas con el crimen organizado y el terrorismo.

Nuevo León, estado donde se encuentra Monterrey, también fue clasificado en Nivel 2. La ciudad será una de las plazas clave del torneo y, según la advertencia estadounidense, los viajeros deberán extremar cuidados durante su estadía.

El caso más delicado es Jalisco, donde se encuentra Guadalajara. Ese estado fue colocado en Nivel 3, una categoría que recomienda “reconsiderar el viaje”. El documento advierte sobre enfrentamientos entre grupos criminales, incluso en zonas turísticas, y menciona episodios de violencia que afectaron a personas ajenas a esos conflictos.

Qué significa la etiqueta “T” y por qué genera tensión con México

La advertencia estadounidense utiliza una clasificación técnica para identificar distintos tipos de amenazas. La letra “C” refiere a crimen, la “K” a secuestro y la “T” a terrorismo o violencia vinculada a organizaciones criminales.

Este último punto es el que generó mayor repercusión. Washington no se refiere necesariamente a ataques terroristas en el sentido tradicional, sino que encuadra la violencia de grupos criminales organizados dentro de esa categoría.

La lectura tiene un trasfondo político y diplomático. La administración de Donald Trump ya había vinculado a cárteles mexicanos con organizaciones terroristas, una postura que el gobierno de Claudia Sheinbaum rechazó públicamente por considerar que puede abrir la puerta a interpretaciones de injerencia en asuntos internos.

Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, sedes mexicanas del Mundial 2026, aparecen dentro de la nueva clasificación de riesgo del Departamento de Estado. Fuente: EPA/Sipa USA POOL SAMUEL CORUM / POOL

Las recomendaciones para los viajeros durante el Mundial 2026

La alerta incluye restricciones que rigen para empleados del gobierno estadounidense en México, pero que Washington también recomienda seguir a sus ciudadanos. Entre ellas, evitar traslados entre ciudades después del anochecer, no viajar solo en zonas remotas y utilizar únicamente taxis regulados o aplicaciones de transporte.

El documento también desaconseja conducir desde ciudades fronterizas hacia el interior del país, salvo en casos puntuales. Además, seis estados fueron ubicados en Nivel 4, la categoría más alta, que implica “no viajar”: Colima, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Sinaloa y Zacatecas. Ninguno de ellos será sede mundialista.

La advertencia llega en un clima bilateral sensible, atravesado por cruces entre ambos gobiernos por seguridad, narcotráfico y operaciones contra el fentanilo. En ese contexto, la clasificación de riesgo de Estados Unidos suma presión sobre México justo antes del inicio del Mundial, aunque no modifica por sí sola la organización del torneo ni representa una posición oficial de la FIFA.