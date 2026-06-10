Hoy, la tendencia global apunta a los estadios inteligentes y multifuncionales, capaces de mudar de piel en cuestión de horas, aseguró Sergio León, director de desarrollo de negocio en mobility para Sener México, una firma de ingeniería con casi 70 años de trayectoria internacional que está revolucionando la gestión de recintos deportivos a través de su división de sports.

Para los operadores de recintos, la meta ya no es llenar el estadio cada dos semanas durante el torneo local. El verdadero éxito financiero radica en la diversificación extrema que permite una rentabilidad constante para los dueños de los recintos.

“El futbol es un negocio y no se pueden dar el lujo los dueños de los clubes de hacer un evento masivo y que 24, 48 o 72 horas después juegue el equipo con el riesgo de que haya algún lesionado”, aseguró León en entrevista con El Cronista.

La propuesta de valor de las nuevas tecnologías es romper esa limitante. León aseguró que buscan un planteamiento de multieventos que maximice las ganancias de los recintos.

Esto significa que un estadio podría albergar un partido de fútbol un sábado por la tarde y, en menos de 24 horas, transformarse por completo para recibir un concierto masivo de artistas de talla mundial.

Ingeniería aeroespacial aplicada

La empresa, que diseña desde buques navales hasta dispositivos para la Agencia Espacial Europea y la NASA, aplicó esos mismos principios de alta precisión al movimiento de tierras.

El verdadero reto no es sólo mecánico. “No es mover el pasto y listo. El pasto es un ser vivo que requiere riego, agua y luz”, detalla el directivo.

Por ello, la solución tecnológica combina dos mundos que parecían distantes: la ingeniería de mecanismos y la agronomía.

A través de un sofisticado sistema de charolas automatizadas e instrumentación subterránea, el césped se retira y se resguarda en una cámara inferior donde sigue recibiendo el mantenimiento biológico para que se conserve en condiciones óptimas.

Del Santiago Bernabéu a la oportunidad en México

El caso de éxito de esta tecnología hecha a la medida por Sener se encuentra operando actualmente tras la remodelación del Estadio Santiago Bernabéu, la casa del Real Madrid.

Allí, la ingeniería superó condiciones extremas, pues el sistema tuvo que diseñarse para convivir a escasos metros de una línea activa del metro de la ciudad.

León compartió de manera anecdótica que, curiosamente, el creador de este producto, Jorge Vizcaya, concibió originalmente la idea pensando en un monumento del fútbol mexicano: el Estadio Azteca, ahora Estadio Ciudad de México.

“Él siempre visualizó que este producto fuese pensado para el Estadio Azteca por la historia que tiene, al haber visto levantar la Copa del Mundo a Pelé y a Maradona”, reveló.

Para León, el mercado mexicano se perfila como el siguiente gran paso. Con la fiebre del entretenimiento en su punto más alto y la infraestructura deportiva en constante renovación, el interés de los inversionistas locales es real.

“Estamos teniendo conversaciones... los dueños y propietarios de los estadios en México han manifestado un interés bastante amplio. Identificamos al mercado mexicano con un gran potencial para que puedan ser implementadas tecnologías de este tipo”, concluyó León.