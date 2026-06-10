Los últimos estudios de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) pusieron bajo alerta a la Ciudad de México (CDMX), considerada una de las ciudades más grandes del mundo con mayores problemas de hundimiento. La tierra se desploma poco a poco, lo que podría llevar al territorio capitalino a la ruina.

Imágenes recientes obtenidas por el satélite NISAR -una misión desarrollada en conjunto por la NASA y la Organización India de Investigación Espacial (ISRO)- muestran con detalle el avance de este fenómeno en la capital mexicana, donde viven más de 21 millones de personas en la Zona Metropolitana.

Fuente: Shutterstock SkyCamAerials

Las capturas fueron elaboradas con información recopilada entre el 25 de octubre de 2025 y el 17 de enero de 2026. En ellas, las áreas marcadas en azul oscuro representan regiones donde el terreno se hunde a un ritmo superior a los dos centímetros por mes.

Las zonas con mayor hundimiento en la Ciudad de México

Entre los puntos más afectados identificados en las imágenes satelitales aparecen:

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM)

Ángel de la Independencia

Lago de Chalco

Estas zonas, ubicadas en las alcaldías Venustiano Carranza, Cuauhtémoc y parte de Tláhuac, son consideradas áreas estratégicas para monitorear la evolución del problema.

Uno de los casos más representativos es el del Ángel de la Independencia, situado sobre Paseo de la Reforma. Debido al descenso progresivo del terreno que lo rodea, con el paso de los años fue necesario agregarle 14 escalones adicionales.

David Bekaert, gerente de proyecto del Instituto Flamenco de Investigación Tecnológica e integrante del equipo científico de NISAR, explicó que la Ciudad de México ya era reconocida como un punto crítico por el hundimiento del suelo y destacó que las capacidades del satélite permitirán descubrir fenómenos similares en distintas partes del mundo.

Por qué se hunde la Ciudad de México

Según la NASA, la principal causa del hundimiento en la capital mexicana es la extracción excesiva de agua subterránea combinada con el crecimiento acelerado de la urbanización.

Esta situación genera la compactación del suelo sobre el antiguo lecho del Lago de Texcoco, área donde fue construida gran parte de la ciudad. El problema no es nuevo: los primeros registros oficiales datan de 1925 y desde entonces el fenómeno avanzó de manera constante.

Las consecuencias ya se observan en distintos puntos de la ciudad, con:

Daños estructurales en edificios

Grietas en calles y avenidas

Problemas en la red de agua potable

Además, se suman los problemas en el funcionamiento del Metro, uno de los sistemas de transporte más importantes de América Latina.