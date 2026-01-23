La presidenta Claudia Sheinbaum ha confirmado noticias alentadoras para los trabajadores que adquirir su vivienda propia. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ha simplificado los requisitos para acceder a un crédito hipotecario mediante la eliminación definitiva del sistema de puntaje.

Los cambios, anunciados por el titular del Infonavit, Romero Oropeza, son parte de un nuevo plan gubernamental enfocado en facilitar el acceso a una casa digna, junto a otras iniciativas como Viviendas del Bienestar. A partir de ahora, para solicitar un crédito hipotecario, solo se necesita cumplir tres requisitos.

Adiós Infonavit | Claudia Sheinbaum confirmó cuáles son los 3 únicos requisitos para comprar una casa (foto: archivo).

Descubre los 3 requisitos innovadores para adquirir una casa a través de Infonavit

“La presidenta nos comunicó: es vivienda para todos aquellos que la requieren y realiza una simplificación de los requisitos, que son únicamente tres“ , afirmó Oropeza en una conferencia de prensa.

De acuerdo con el titular de Infonavit, antes de la reforma, eran escasas las familias trabajadoras que podían acceder a los créditos de Infonavit a través del sistema de puntos. En ese momento, se requería contar con 1,080 puntos, además de que las propiedades eran considerablemente costosas; actualmente, los programas de vivienda son más accesibles.

Los tres requisitos esenciales para obtener una vivienda de Infonavit son:

Ser un trabajador activo en una empresa formal. Incluso si lleva solo seis meses en el empleo, se puede aplicar.

No tener una vivienda propia.

Tener un salario de entre uno y dos salarios mínimos.

¿Qué pasa con los puntajes del Infonavit?

Aunque el requisito de 1,080 puntos ha sido eliminado, el instituto continuará evaluando ciertos criterios para garantizar que los solicitantes no incurran en un sobreendeudamiento. Se indicó que la tasa de interés se adaptará a los ingresos de cada individuo.

El director del organismo instó a los trabajadores a actualizar su información en el portal de Mi Cuenta Infonavit o en sus oficinas para beneficiarse de estos cambios.