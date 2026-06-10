Ximena Escobedo, subsecretaria de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía.

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El Gobierno Federal tiene en el escritorio al menos 22 proyectos de inversión prioritarios que son candidatos a recibir la aprobación exprés del Gobierno Federal para iniciar con su desarrollo, aseguró la subsecretaria de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Ximena Escobedo.

Durante la conferencia matutina de este miércoles, la funcionaria mexicana recordó que la administración federal impulsó en mayo la creación de la Oficina Presidencial para la Promoción de Inversiones, cuyo objetivo es acelerar el otorgamiento de permisos a un máximo de 30 días para que el sector privado pueda iniciar con el desarrollo de las obras, siempre y cuando cumplan con los requisitos de un comité que integra a la Secretaría de Economía, la Agencia de Transformación, así como a las secretarías de Energía; Medio Ambiente y Recursos Naturales, la de Buen Gobierno y el Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR).

Además, los proyectos deberán ubicarse en cualquiera de los Polos de Desarrollo establecidos por el Gobierno Federal, y tener un monto de inversión mínimo de MXN $2,000 millones.

Incluso, los proyectos que clasifiquen y que no reciban respuesta dentro de los 30 días, estarán aprobados automáticamente.

Escobedo aseguró que hasta el momento se han inscrito 22 proyectos a este programa, que representan un monto de inversión estimado en u$s 8,000 millones, mismos que recibirán la aprobación final en menos de 30 días.

“Estamos acelerando la inversión, estamos acelerando la creación de empleos en el país y estamos apostando y acompañando a todos aquellos proyectos que van a dejar un valor agregado en nuestra economía”, dijo la funcionaria.

Hay confianza en México

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, señaló que la Oficina Presidencial para la Promoción de Inversiones es un esfuerzo que existe en pocos países del mundo, lo que va a permitir acelerar la inversión y competir mejor por el capital para el desarrollo del país.

Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía en la conferencia matutina. Cortesía Secretaría de Economía.

“Es uno de los pocos países del mundo que va a tener una oficina de esa naturaleza, adscrita a la presidencia de la república, ya instalada, ya funcionando, hasta las normas se dieron a conocer el día de hoy”, comentó.

Añadió que ha recibido llamadas de varios países que están interesados en participar con inversiones en el país.