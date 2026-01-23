Enero marcará una etapa clave para miles de jóvenes en México. La Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, activó el proceso de reclutamiento del Servicio Militar Nacional, SMN, que incluye a hombres sorteados y a mujeres que decidieron participar de manera voluntaria.

La convocatoria también alcanza a los remisos, quienes no se registraron en su momento. Aunque no hay sanciones económicas, desde Sedena advierten que no cumplir puede cerrar puertas en trámites y oportunidades futuras.

El mensaje de la Secretaría de la Defensa Nacional fue muy claro, el 2026 cambiará para siempre el Servicio Militar en México. Esto es lo que debes saber desde hoy. Sedena

¿Quiénes deberán presentarse durante todo enero?

De acuerdo con la información oficial, deberán acudir los hombres de la clase correspondiente y remisos que obtuvieron Bola Blanca, Azul o Negra durante el sorteo, así como quienes no asistieron y fueron considerados automáticamente Bola Blanca.

A ellos se suman las mujeres mexicanas de 18 años que optaron por integrarse de forma voluntaria al Programa General de Adiestramiento del Servicio Militar Nacional, una opción que la Sedena ha reforzado en los últimos años.

El nuevo ejército de México para el 2026 Sedena

Fechas, horarios y qué implica el reclutamiento

El reclutamiento se está llevando a cabo los sábados y domingos del mes de enero, en un horario de 08:00 a 13:00 horas, en Juntas Municipales y Alcaldías de Reclutamiento, donde personal militar recibirá la cartilla y documentación requerida.

La Sedena recordó que quienes no se presenten quedan en calidad de remisos y deberán regularizar su situación, ya que el SMN es “un compromiso cívico que fortalece los valores de disciplina, responsabilidad y amor por México”.