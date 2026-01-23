El proceso de obtención de visa estadounidense experimentó un cambio significativo que afecta directamente a niños y adultos mayores . Según la actualización oficial del Departamento de Estado vigente desde el 1 de octubre de 2025, la entrevista consular presencial se convirtió en requisito obligatorio para prácticamente todos los solicitantes, eliminando la exención automática por edad.

A partir de ahora, los menores de 14 y mayores de 79 años también deberán atravesar por una entrevista presencial con un oficial consular para tramitar sus visas.

Cómo es el proceso de solicitud de visa para los menores de edad

Para las familias mexicanas que planean viajar a Estados Unidos, este cambio implica ajustes importantes en la logística del trámite. Los menores de 14 años ahora deben presentarse personalmente a la entrevista consular, siendo tratados como solicitantes independientes cuyo caso se evalúa en ventanilla.

Los menores de 14 años ahora deben presentarse personalmente a la entrevista consular.

Ya no es posible agregar al menor al expediente del adulto responsable ni tramitar la visa únicamente con la documentación de los padres. Cada niño requiere su propia cita, su formulario DS-160 completo y debe comparecer ante el oficial consular, lo que representa mayor inversión de tiempo y planificación familiar.

Cómo deben tramitar la visa las personas mayores de 79 años

Los adultos mayores también enfrentan la entrevista como requisito estándar bajo la nueva normativa. Aunque existe una diferencia respecto a los menores: algunos mayores de 79 años podrían calificar para la excepción de renovación si cumplen todos los criterios establecidos .

Para acceder a esta excepción, deben renovar su visa B1/B2 dentro de los 12 meses posteriores al vencimiento, que la visa anterior haya tenido vigencia completa, además de cumplir otros requisitos específicos. Sin embargo, el documento oficial advierte claramente que los oficiales consulares pueden requerir entrevistas presenciales caso por caso, incluso cuando el solicitante parezca calificar para la exención.

Quiénes no necesitarán asistir a una entrevista para tener su visa de USA

Las únicas excepciones que permanecen activas no están relacionadas con la edad sino con categorías diplomáticas y situaciones específicas. Entre ellas se encuentran las visas;

A-1

A-2

C-3

G-1 a G-4

NATO-1 a NATO-6

TECRO E-1

Son aquellas destinadas principalmente a funcionarios gubernamentales y personal diplomático.

También aplican excepciones para renovaciones de visa B-1/B-2 o Border Crossing Card dentro de los 12 meses del vencimiento con requisitos adicionales, incluyendo referencias específicas para solicitantes mexicanos. Las renovaciones H-2A bajo condiciones particulares también pueden quedar exentas, siempre que se tramiten en el país de nacionalidad o residencia y sin antecedentes de rechazos previos no superados.

Todos los requisitos para tramitar la visa

Es fundamental verificar que toda la información esté completa y sea consistente en el pasaporte, el formulario DS-160 y el perfil del sistema, además de consultar los procedimientos específicos del consulado asignado, ya que cada sede establece sus propias reglas de disponibilidad y requisitos documentales.