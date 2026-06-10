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Miles de personas cruzan cada día la frontera entre México y Estados Unidos por motivos laborales, turísticos, familiares o comerciales. Aunque muchos creen que es indispensable presentar un pasaporte y una visa tradicional para ingresar al país, existe un documento especial que permite realizar ciertos cruces fronterizos de manera más simple y rápida.
Se trata de la Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC), un documento emitido por las autoridades estadounidenses que funciona como visa de visitante y facilita el ingreso legal a determinados estados fronterizos del sur de Estados Unidos.
El documento que permite el ingreso legal y automático sin visa ni pasaporte
La Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC) es una credencial emitida por el Gobierno de Estados Unidos principalmente para ciudadanos mexicanos. Este documento combina:
- Una visa de visitante tipo B1/B2
- Un documento de identificación con tecnología de seguridad
- Una autorización para realizar cruces fronterizos frecuentes
Es uno de los documentos migratorios más utilizados en la frontera entre México y Estados Unidos.
¿Quiénes pueden ingresar al país con este documento?
Generalmente la Tarjeta de Cruce Fronterizo está disponible para ciudadanos mexicanos que:
- Cumplen los requisitos migratorios
- Demuestran vínculos con su país de residencia
- Superan el proceso de evaluación consular
- Obtienen la aprobación de las autoridades estadounidenses