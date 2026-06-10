Miles de personas cruzan cada día la frontera entre México y Estados Unidos por motivos laborales, turísticos, familiares o comerciales. Aunque muchos creen que es indispensable presentar un pasaporte y una visa tradicional para ingresar al país, existe un documento especial que permite realizar ciertos cruces fronterizos de manera más simple y rápida.

Se trata de la Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC), un documento emitido por las autoridades estadounidenses que funciona como visa de visitante y facilita el ingreso legal a determinados estados fronterizos del sur de Estados Unidos.

El documento que permite el ingreso legal y automático sin visa ni pasaporte

La Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC) es una credencial emitida por el Gobierno de Estados Unidos principalmente para ciudadanos mexicanos. Este documento combina:

Una visa de visitante tipo B1/B2

Un documento de identificación con tecnología de seguridad

Una autorización para realizar cruces fronterizos frecuentes

Es uno de los documentos migratorios más utilizados en la frontera entre México y Estados Unidos.

La BCC permite a miles de mexicanos ingresar legalmente a determinadas zonas de Texas, California, Nuevo México y Arizona. Fuente: El Cronista.

¿Quiénes pueden ingresar al país con este documento?

Generalmente la Tarjeta de Cruce Fronterizo está disponible para ciudadanos mexicanos que:

Cumplen los requisitos migratorios

Demuestran vínculos con su país de residencia

Superan el proceso de evaluación consular

Obtienen la aprobación de las autoridades estadounidenses

El trámite se realiza a través de los consulados y embajadas de Estados Unidos.