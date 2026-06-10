Estados Unidos es uno de los destinos más elegidos del mundo, tanto por turistas como por personas que viajan por trabajo, tratamientos médicos o visitas familiares. Al ingresar al país, los agentes migratorios son quienes revisan la documentación de cada viajero y determinan cuánto tiempo podrá permanecer en el territorio.

En la mayoría de los casos, los extranjeros deben presentar la visa de no inmigrante, que se divide en dos categorías principales: la visa B-1, destinada a viajes de negocios y conferencias, y la visa B-2, utilizada para turismo, visitas familiares o atención médica.

Sin embargo, los ciudadanos de países que forman parte del Programa de Exención de Visa pueden ingresar sin visado de turista, siempre que tramiten previamente la autorización electrónica ESTA.

Programa de Exención de Visa de Estados Unidos

Además, algunos viajeros cuentan con beneficios especiales que les permiten ingresar a Estados Unidos por períodos limitados sin necesidad de presentar una visa tradicional.

¿Cómo ingresar a Estados Unidos sin visa?

Según informa el Gobierno, algunos ciudadanos tienen distintas alternativas para ingresar al país. Además del pasaporte, pueden utilizar tarjetas vinculadas a programas de “viajeros confiables”, conocidos como Trusted Traveler Programs.

Estos programas son administrados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y permiten acceder a filas rápidas en los controles de seguridad de aeropuertos y pasos fronterizos terrestres y marítimos.

En el caso de Canadá, uno de los programas habilitados es NEXUS. Para acceder, los solicitantes deben contar con un pasaporte canadiense vigente, completar una solicitud y superar distintos controles de elegibilidad y seguridad tanto de Canadá como de Estados Unidos.

La inscripción para adultos tiene un costo de USD 120 y el pago no se devuelve si la solicitud es rechazada. Una vez aprobada, la membresía tiene una vigencia de cinco años.

A diferencia del ESTA, que se tramita completamente de manera online, el programa NEXUS exige entrevistas presenciales para finalizar el proceso de inscripción.

Alternativa legal para ingresar a Estados Unidos

Otra opción disponible, aunque más limitada, es la Licencia de Conducir Mejorada (EDL, por sus siglas en inglés), un documento que puede usarse como reemplazo del pasaporte canadiense en determinados casos.

Solo cuatro provincias canadienses emiten este tipo de licencia para sus residentes. y ellas son:

Columbia Británica

Manitoba

Ontario

Quebec

En Estados Unidos, las EDL son otorgadas únicamente en los estados de Michigan, Minnesota, Nueva York, Vermont y Washington, y también benefician a ciudadanos estadounidenses que viajan hacia Canadá.

Por otro lado, los menores de 16 años que ingresan a Estados Unidos a través de fronteras terrestres o marítimas únicamente necesitan presentar una prueba de ciudadanía canadiense.

¿Cómo funciona la exención de visado?

La exención del visado, contemplada en el Programa de Exención de Visado, está disponible para los ciudadanos de determinados países que están interesados en ingresar sin visa para viajes de turismo o negocios, siempre y cuando la estadía sea de hasta 90 días.

Como parte de este acuerdo, los países participantes también deben autorizar el ingreso de ciudadanos estadounidenses a sus territorios por períodos similares y con los mismos fines, sin exigirles visado.

Listado de países habilitados: