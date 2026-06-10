Obtener una visa para ingresar a Estados Unidos suele ser un proceso que puede demorar semanas o incluso meses debido a la alta demanda de entrevistas consulares. Sin embargo, el Gobierno estadounidense analiza una alternativa que promete acelerar significativamente los tiempos para determinados solicitantes.

Se trata de un programa piloto impulsado por el Departamento de Estado que permitiría acceder a una cita para la entrevista consular en apenas 10 días, siempre que el solicitante cumpla con un requisito clave: abonar una tarifa adicional de 750 dólares por un servicio premium de procesamiento acelerado.

El requisito que permitirá obtener una cita migratoria en solo 10 días

La iniciativa contempla la creación de una modalidad exprés para las visas de turismo y negocios. Según el plan analizado por las autoridades estadounidenses, quienes deseen acceder al servicio deberán:

Solicitar una visa de visitante

Cumplir con los requisitos migratorios habituales

Pagar una tarifa premium de USD 750 , sobre la tarifa habitual de USD 185

Tramitar la solicitud en las embajadas o consulados participantes

A cambio, el solicitante obtendría una entrevista consular programada dentro de los 10 días posteriores al pago.

Estados Unidos evalúa implementar una visa exprés que permitiría acceder a una entrevista consular en apenas 10 días. Imagen: archivo.

Qué tipos de visas podrán ser obtenidas en tiempo récord

El proyecto está orientado principalmente a las visas de no inmigrante más solicitadas. Entre ellas:

Visa de turismo (B-2)

Visa de negocios (B-1)

Visas combinadas B1/B2.

Qué seguirá siendo obligatorio

El pago no garantiza la aprobación de la visa ni acelera el procesamiento del trámite. Solo asegura el turno de entrevista en un plazo de 10 días. Los solicitantes deberán seguir cumpliendo con todos los requisitos tradicionales, incluyendo:

Formulario DS-160

Pasaporte vigente

Documentación de respaldo

Verificación de identidad

Entrevista consular

La modalidad exprés no modifica los criterios de aprobación establecidos por la ley migratoria estadounidense.