La organización internacional QS Quacquarelli Symonds, especializada en educación superior, publicó la edición 2027 del QS World University Rankings: América Latina y el Caribe. El listado de las 10 mejores universidades de Latinoamérica incluye a dos de México, seguido de Chile, Brasil y Colombia.

Los tres primeros lugares del ranking se mantuvieron sin cambios respecto a la edición anterior: la Pontificia Universidad Católica de Chile conservó el primer puesto, seguida por la Universidad de São Paulo (USP), en segundo lugar, y la Universidad Estatal de Campinas (Unicamp), en tercero.

La clasificación de QS Quacquarelli Symonds reúne a 517 universidades de 27 países.

Entre las diez instituciones mejor posicionadas también figuran el Tecnológico de Monterrey, en el cuarto lugar; la Universidad de los Andes, en el octavo, y la Universidad de Buenos Aires (UBA), en la décima posición.

Listado de las mejores universidades de América Latina

Aunque no hubo nuevos ingresos al top 10 ni al top 20, algunas universidades registraron avances importantes. La Universidad San Francisco de Quito (USFQ), de Ecuador, pasó del puesto 38 al 29, mientras que la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), de Argentina, subió del lugar 33 al 30.

La clasificación de este año incluye instituciones de 27 países y suma, por primera vez, universidades de Haití. Brasil continúa como el país con mayor número de instituciones clasificadas, con 137, seguido de Colombia, con 70, y México, con 69.

Además, nueve de los sistemas educativos que ya participaban en el ranking mejoraron su desempeño general: Uruguay, Costa Rica, Ecuador, Honduras, El Salvador, Puerto Rico, Guatemala, Bolivia y República Dominicana.

Ben Sowter, vicepresidente sénior de QS, señaló que los resultados de esta edición ofrecen un punto de referencia para evaluar el desempeño de las universidades latinoamericanas en un contexto marcado por presiones económicas y presupuestarias.

También destacó que las instituciones que destinan recursos a la investigación, la cooperación internacional y los resultados de sus egresados mantienen un desempeño destacado pese a las restricciones financieras.

La importancia de la UNAM en la región

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) avanzó en dos de las principales clasificaciones internacionales de educación superior: el QS World University Rankings: Latin America & the Caribbean 2027 y el Times Higher Education (THE) World University Rankings 2027, que evalúan el desempeño de universidades de distintas regiones del mundo.

En el ranking regional de QS, publicado el 1 de octubre, la UNAM ocupó el noveno lugar entre 517 instituciones de 27 países, con una posición superior a la del 98.4 % de las universidades evaluadas. De los ocho indicadores considerados en esta clasificación, alcanzó 100 puntos en cuatro: reputación académica, reputación entre empleadores, red internacional de investigación e impacto web.

En estos rubros, ninguna otra universidad mexicana obtuvo una calificación superior. Además, la institución mejoró su desempeño en productividad científica y avanzó 18 posiciones en el indicador de artículos publicados por académico. En el ámbito nacional, se ubicó en el segundo lugar general y se consolidó como la universidad pública mejor posicionada del país.

Por su parte, en la clasificación mundial de THE, cuyos resultados se publicaron el 30 de septiembre, la UNAM se colocó en el rango de los puestos 701 al 800, entre 2,297 universidades de más de 100 países. Con este resultado, dejó atrás la franja de los lugares 801 al 1,200, en la que permanecía desde 2021, y se ubicó entre el 30 y el 35 % de las instituciones mejor clasificadas a nivel mundial.

En esta evaluación, la Universidad ocupó el segundo lugar entre las 22 instituciones mexicanas incluidas y el séptimo puesto en América Latina, tres posiciones por encima de su resultado en la edición anterior.