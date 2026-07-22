La Ciudad Autónoma de Buenos Aires se consagró como la mejor ciudad de Latinoamérica para los estudiantes universitarios según un prestigioso ranking.

A nivel internacional, ocupa el puesto 35 de 150 ciudades superando incluso a Santiago de Chile, Ciudad de México, San Pablo, Monterrey, entre otros.

Buenos Aires es la mejor ciudad para estudiantes de Latinoamérica

El ranking Quacquarelli Symonds (QS) Best Student Cities 2027 evaluó 150 destinos universitarios de todo el mundo y, pese a que cayó 3 posiciones respecto a la edición anterior, se mantuvo por encima de otras ciudades de la región.

El estudio considera seis dimensiones a evaluar: la calidad de las universidades, el atractivo de la ciudad, el interés de los empleadores por sus graduados, costos, composición de la población estudiantil y la valoración de los propios estudiantes.

En la misma línea, es requisito excluyente que las ciudades tengan más de 250.000 habitantes y tener a menos dos instituciones en el ranking universitario.

El documento destaca a Buenos Aires por su sistema universitario, ya que 10 instituciones porteñas figuran en el ranking mundial de universidades de QS. Las más destacadas son la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Universidad Católica Argentina (UCA), entre otras .

La categoría con peor desempeño fue la de accesibilidad económica, ya que se toman en cuenta los aranceles universitarios con el índice de costo de vida de Numbeo y el índice Big Mac de The Economist que mide el poder adquisitivo. QS estimó un gasto promedio anual de u$s 6.400 para los estudiantes internacionales en las universidades porteñas incluidas en el ranking.

Cómo quedó Buenos Aires respecto a otras ciudades de Latinoamérica

Respecto al ranking de las mejores ciudades para estudiantes, Buenos Aires quedó en el primer lugar seguido de:

Buenos Aires Santiago de Chile Ciudad de México Sao Paulo Monterrey Bogotá Lima

En esta línea, el ranking a nivel mundial fue el siguiente: