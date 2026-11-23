El calendario oficial ya estableció cuándo comienza la suspensión de clases y qué día deberán regresar los estudiantes.

Las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York permanecerán cerradas desde el jueves 24 de diciembre de 2026 hasta el viernes 1 de enero de 2027 por el receso de invierno.

Según el calendario escolar 2026-2027 del Sistema de Escuelas Públicas de la Ciudad de Nueva York (NYCPS), los alumnos volverán a las aulas el lunes 4 de enero de 2027, después de completar también el fin de semana.

¿Por qué no habrá clases en las escuelas públicas de Nueva York?

El calendario oficial de NYCPS establece un receso de invierno que coincide con las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Durante ese período, los edificios escolares no tendrán actividad académica regular.

El documento identifica las fechas comprendidas entre el 24 de diciembre y el 1 de enero como “Receso de invierno; no hay clases”.

Las familias tendrán más de una semana sin jornadas escolares para organizar las actividades y los encuentros familiares durante las fiestas. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cuándo vuelvan a abrir las escuelas públicas de Nueva York?

Los estudiantes deberán regresar a las aulas el lunes 4 de enero de 2027. El viernes 1 de enero será el último día oficial del receso, pero la actividad escolar recién se retomará después del sábado 2 y el domingo 3.

Fechas clave del receso escolar 2026-2027:

Jueves 24 de diciembre: comienza el receso escolar.

Viernes 25 de diciembre: Navidad; no hay clases.

Del 26 al 31 de diciembre: continúa el receso de invierno.

Viernes 1 de enero de 2027: último día del receso.

Sábado 2 y domingo 3 de enero: fin de semana.

Lunes 4 de enero: regreso a clases.

¿A qué escuelas alcanza el receso de invierno 2026-2027?

La suspensión de clases corresponde a las escuelas públicas administradas por NYCPS y comprende los programas educativos que forman parte del sistema público de la ciudad: desde 3-K, prekínder, jardín de infantes, primaria hasta secundaria.

Cabe destacar que las escuelas privadas, parroquiales y chárter, los Centros de Educación Temprana de Nueva York (NYCEEC) y los programas de cuidado infantil familiar pueden establecer sus propias fechas .

El calendario también contempla otros descansos durante 2027, entre ellos el receso de mediados de invierno, del 15 al 19 de febrero, y las vacaciones de primavera, del 22 al 30 de abril. El último día de clases del ciclo escolar 2026-2027 será el lunes 28 de junio.