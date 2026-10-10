La campaña de descuentos contempla distintos niveles de formación académica y trámites profesionales

El Gobierno de Chihuahua ofrece 40% de descuento en los trámites de la Cédula Profesional Estatal durante octubre de 2026, como parte de una campaña de la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), a través de la Dirección Estatal de Profesiones.

El beneficio está dirigido a las personas que necesitan realizar gestiones relacionadas con su documentación profesional en la entidad. La promoción comenzó el 1 de octubre y estará vigente durante todo el mes.

¿Quiénes pueden acceder al descuento en la cédula profesional?

El descuento aplica para el registro de título, la expedición y el duplicado de cédula o registro, así como para la autorización para peritos.

La campaña contempla distintos niveles de formación académica y trámites profesionales. Durante octubre, las tarifas anunciadas por el Gobierno estatal son las siguientes:

Técnico: 318 pesos.

Técnico Superior Universitario: 375 pesos.

Licenciatura: 396 pesos.

Maestría y Doctorado: 475 pesos.

Especialidad: 555 pesos.

Duplicado de cédula: 341 pesos.

Autorización para peritos: 555 pesos.

La dependencia señaló que la iniciativa busca apoyar la economía de los profesionistas y facilitar la regularización de sus documentos académicos.

Arranca campaña de 40% de descuento en trámite de Cédula Profesional Estatal.

¿Cómo tramitar la cédula profesional en Chihuahua?

Las personas interesadas pueden realizar el trámite de manera presencial o consultar los requisitos y agendar una cita en el portal oficial de la Dirección Estatal de Profesiones.

Las oficinas habilitadas para la atención presencial son:

Chihuahua capital: primer piso del Edificio Héroes de la Revolución.

Ciudad Juárez: Unidad Administrativa de Gobierno del Estado, conocida como Pueblito Mexicano.

Pasos para el trámite:

Reunir los documentos necesarios que son título universitario o certificación de especialidad (original y copia, sin manchas ni marcos que dificulten la lectura); solicitud de expedición de cédula estatal (original y copia); fotografía reciente a color con fondo blanco; Clave Única de Registro de Población (CURP); Certificado del Registro Estatal de Profesiones; identificación oficial vigente con fotografía Acudir a las oficinas correspondientes, el trámite se realiza presencialmente en la Secretaría de Educación y Deporte de Chihuahua, ya que este estado no permite la solicitud en línea para la cédula estatal. Seleccionar el tipo de cédula, dependiendo del grado académico, puede ser licenciatura, maestría, doctorado, técnico o técnico superior universitario. Pago de derechos: realizar el pago correspondiente según el tipo de cédula que solicites. Este pago es indispensable para que el trámite sea procesado. Entrega y revisión de documentos: una vez entregados todos los documentos y realizado el pago, el trámite suele completarse en aproximadamente una hora, siempre que no falte ningún requisito

La campaña de descuento estará disponible hasta el 31 de octubre de 2026. Los costos promocionales corresponden a los trámites estatales informados por la SEyD de Chihuahua.