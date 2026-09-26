El Gobierno de Estados Unidos trajo a la Ciudad de México la Feria de Universidades 2026 para que los interesados en migrar a este país a estudiar puedan informarse en detalle sobre los requisitos, qué universidades están disponibles, qué carreras o cursos hacen parte de la oferta y cómo iniciar el proceso.

El anuncio realizado por la Embajada de Estados Unidos en México declaró que Education USA: Feria de Universidades 2026 para estudiantes que quieran ir a estudiar a ese país , podrán elegir entre estudiar inglés, licenciaturas, maestrías, doctorados, entre otros.

57 Universidades ofrecen licenciaturas, doctorados, curso cortos y de inglés. Shutterstock

La cita es hoy, 26 de septiembre, en el Hotel Marriott Ciudad de México Reforma, CDMX, entre las 13:00 - 16:00. Serán más de 50 universidades de Estados Unidos que compartirán sus ofertas y opciones de carreras.

La oferta académica se reparte en 28 estados de Estados Unidos en un total de 57 universidades. “¡Regístrate hoy a la Feria de Universidades 2026 de EducationUSA Ciudad de México y conecta directamente con representantes de más de 50 universidades de Estados Unidos!”, dice el anuncio oficial.

Feria de Universidades 2026: becas para estudiar en Estados Unidos

En el evento Feria de Universidades 2026 con acceso gratuito, las personas que quieren ir a estudiar a Estados Unidos pueden, adicional a las ofertas educativas que son pagas, podrán consultar también por las opciones de becas . “Consulta requisitos de ingreso, alternativas de financiamiento y recibe orientación oficial sobre el proceso para estudiar en Estados Unidos”, informaron en el sitio web oficial del evento.

Duolingo y TOEFL entre los invitados a la feria educativa. Embajada de Estados Unidos en México

Duolingo y TOEFL entre los invitados a la feria educativa

En la feria podrán hacer preguntas de forma directa a los representantes de firmas como TOEFL, MET, Duolingo y Pearson , sobre cómo acreditar tu nivel de inglés.

Entre las 57 universidades que están presentes en la Feria de Universidades 2026 se encuentran las siguientes:

-Universidad de Columbia

-Universidad de Chicago

-Universidad Rice

-Universidad Carnegie Mellon

-Universidad de California, San Diego

-Universidad del Noreste

-Universidad de Arizona

-Universidad Estatal de Arizona

-Universidad de Houston

-Universidad de Nebraska – Lincoln

La Feria de Universidades 2026 ya estuvo en Mérida, Guadalajara y Monterrey y ahora es el turno para Ciudad de México. Si tienes amigos o familiares en Guatemala o Costa Rica, la feria estará en estos dos países el 28 y 29 de septiembre, respectivamente.