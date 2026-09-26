El Gobierno de Estados Unidos trajo a la Ciudad de México la Feria de Universidades 2026 para que los interesados en migrar a este país a estudiar puedan informarse en detalle sobre los requisitos, qué universidades están disponibles, qué carreras o cursos hacen parte de la oferta y cómo iniciar el proceso.
El anuncio realizado por la Embajada de Estados Unidos en México declaró que Education USA: Feria de Universidades 2026 para estudiantes que quieran ir a estudiar a ese país, podrán elegir entre estudiar inglés, licenciaturas, maestrías, doctorados, entre otros.
La cita es hoy, 26 de septiembre, en el Hotel Marriott Ciudad de México Reforma, CDMX, entre las 13:00 - 16:00. Serán más de 50 universidades de Estados Unidos que compartirán sus ofertas y opciones de carreras.
La oferta académica se reparte en 28 estados de Estados Unidos en un total de 57 universidades. “¡Regístrate hoy a la Feria de Universidades 2026 de EducationUSA Ciudad de México y conecta directamente con representantes de más de 50 universidades de Estados Unidos!”, dice el anuncio oficial.
Feria de Universidades 2026: becas para estudiar en Estados Unidos
En el evento Feria de Universidades 2026 con acceso gratuito, las personas que quieren ir a estudiar a Estados Unidos pueden, adicional a las ofertas educativas que son pagas, podrán consultar también por las opciones de becas. “Consulta requisitos de ingreso, alternativas de financiamiento y recibe orientación oficial sobre el proceso para estudiar en Estados Unidos”, informaron en el sitio web oficial del evento.
Duolingo y TOEFL entre los invitados a la feria educativa
En la feria podrán hacer preguntas de forma directa a los representantes de firmas como TOEFL, MET, Duolingo y Pearson, sobre cómo acreditar tu nivel de inglés.
Entre las 57 universidades que están presentes en la Feria de Universidades 2026 se encuentran las siguientes:
-Universidad de Columbia
-Universidad de Chicago
-Universidad Rice
-Universidad Carnegie Mellon
-Universidad de California, San Diego
-Universidad del Noreste
-Universidad de Arizona
-Universidad Estatal de Arizona
-Universidad de Houston
-Universidad de Nebraska – Lincoln
La Feria de Universidades 2026 ya estuvo en Mérida, Guadalajara y Monterrey y ahora es el turno para Ciudad de México. Si tienes amigos o familiares en Guatemala o Costa Rica, la feria estará en estos dos países el 28 y 29 de septiembre, respectivamente.