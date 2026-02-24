Omar Hamid García Harfuch tiene 42 años, nació en Cuernavaca, Morelos, y es hoy uno de los hombres de mayor confianza de la presidenta Claudia Sheinbaum. El 23 de febrero de 2026, como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, fue el encargado de confirmar desde el Palacio Nacional el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el golpe más contundente al narcotráfico en la presente administración. Su linaje político es tan poderoso como polémico. Es hijo de la actriz María Sorté y de Javier García Paniagua, quien dirigió la extinta Dirección Federal de Seguridad durante la Guerra Sucia y presidió el PRI en el sexenio de José López Portillo. Es además nieto de Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa Nacional en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, desde donde se operó la masacre de Tlatelolco. En lo académico, García Harfuch es abogado por la Universidad Intercontinental y licenciado en Seguridad Pública por la Universidad del Valle de México. Complementó su formación con especializaciones en la Universidad de Harvard, el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos y la Administración para el Control de Drogas. Su trayectoria profesional arrancó a los 26 años cuando ya era jefe de Departamento en la Policía Federal Preventiva, bajo el mando de Genaro García Luna, en el sexenio de Felipe Calderón. En 2014 dirigía esa corporación en Guerrero cuando ocurrió la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Aunque declaró en entrevista que ese día estaba comisionado en Michoacán, el año pasado el subsecretario de Gobernación confirmó que su nombre aparece mencionado en la investigación del caso. En 2016, ya en el gobierno de Enrique Peña Nieto, fue nombrado comisionado de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República. El vínculo con Sheinbaum comenzó en 2019, cuando la entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México lo designó jefe de la Policía de Investigación. Semanas después lo trasladó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde coordinó una estrategia que, según las cifras oficiales, redujo más del 50% la incidencia delictiva en la capital. Fue también en ese cargo donde vivió uno de los episodios más dramáticos de su vida: el 26 de junio de 2020 sobrevivió a un atentado en el Paseo de la Reforma, del que acusó directamente al CJNG. En septiembre de 2023 renunció a su cargo para competir por la candidatura a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México como apuesta de Sheinbaum dentro de Morena. Ganó la contienda interna por 15 puntos sobre Clara Brugada, pero no fue designado debido a la aplicación del criterio de paridad de género. En su lugar le asignaron la candidatura al Senado por la Ciudad de México. Con Sheinbaum en la presidencia, García Harfuch encontró su lugar en el gabinete federal al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El operativo que terminó con la vida de “El Mencho” representa el punto más alto de su gestión y consolida su figura como pieza clave de la estrategia de seguridad del gobierno federal.