La muerte del narcotraficante más buscado de México sacudió al país en cuestión de horas. Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido este domingo durante un operativo militar en el municipio de Tapalpa, a 130 kilómetros al sur de Guadalajara, en el estado de Jalisco.

Lo que siguió fue una escalada de violencia sin precedentes recientes: narcobloqueos, vehículos incendiados, negocios destruidos y el caos extendiéndose como una mancha de aceite por al menos 16 de los 32 estados del país.

Oseguera Cervantes, de 59 años y expolicía de carrera, murió mientras era trasladado vía aérea a la Ciudad de México tras resultar herido durante el enfrentamiento. El operativo, ejecutado por fuerzas especiales mexicanas, dejó un saldo de siete presuntos integrantes del CJNG muertos —incluido el propio capo—, dos detenidos y el aseguramiento de armamento de alto poder, vehículos blindados y lanzacohetes, según informó la Secretaría de Defensa.

Su cuerpo llegó a la capital mexicana en un convoy fuertemente custodiado por tropas de la Guardia Nacional, y fue trasladado a los servicios forenses de la Fiscalía General de la República para realizar las pruebas de identificación y los peritajes oficiales. El anuncio de su muerte no tardó en encender la mecha de la represalia.

Vuelos cancelados, suspensión de clases y bloqueos de rutas por todo el país

La reacción del cártel fue inmediata y feroz. En cuestión de horas, los llamados “narcobloqueos” —una táctica con la que los cárteles cortan carreteras usando vehículos robados e incendiados— comenzaron a multiplicarse por el sur de Jalisco, cuna histórica del CJNG, y desde allí se propagaron como un incendio hacia los estados vecinos.

Michoacán, Colima y Nayarit fueron los primeros en registrar disturbios, seguidos rápidamente por Guanajuato, Aguascalientes, Tamaulipas, Baja California, Guerrero y Quintana Roo. Más tarde se sumaron Puebla, Querétaro, el Estado de México, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

En total, al menos 16 estados reportaron bloqueos, incendios a vehículos y negocios, incluyendo sucursales del Banco del Bienestar, institución financiera del gobierno federal, en lo que analistas interpretaron como un mensaje deliberado hacia las autoridades.

El impacto sobre la vida cotidiana fue inmediato. Las clases presenciales fueron suspendidas oficialmente en Jalisco, Nayarit, Michoacán, Colima, Querétaro, Guanajuato, Baja California y en la región del Istmo de Oaxaca. En el resto del país, instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) optaron por no suspender actividades, aunque anunciaron que no computarían faltas a los estudiantes que no pudieran trasladarse por los problemas de movilidad.

Puerto Vallarta, uno de los destinos turísticos más visitados de México y del mundo, vivió horas de angustia. Turistas atrapados describieron la situación en redes sociales como una “zona de guerra”, mientras columnas de humo negro se elevaban desde los alrededores de la bahía. Las aerolíneas Air Canada, United Airlines, Aeroméxico y American Airlines suspendieron sus vuelos en el aeropuerto local.

El gobernador de Jalisco activó el “código rojo”, suspendió el transporte público en varias zonas y canceló eventos masivos, entre ellos el concierto de la artista estadounidense Kali Uchis en Guadalajara, ciudad sede del Mundial 2026.

Al cierre de la jornada, el balance incluía al menos 11 sicarios muertos —siete en el operativo de Tapalpa y cuatro más en Michoacán, según confirmó el gobernador estatal Alfredo Ramírez— y 22 detenidos entre Jalisco, Michoacán y Guanajuato. Hasta el momento no se reportaron víctimas civiles entre los actos de violencia.

El apoyo de Estados Unidos: inteligencia decisiva en la operación

El abatimiento de “El Mencho” no fue un operativo exclusivamente mexicano. La Secretaría de Defensa de México confirmó que la operación contó con “información complementaria” de Estados Unidos, en el marco de la coordinación y cooperación bilateral entre ambos países.

Reuters informó además que un nuevo grupo de trabajo liderado por militares estadounidenses participó activamente en el diseño de la redada, aunque su ejecución estuvo a cargo de las fuerzas mexicanas.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt , no tardó en publicar en redes sociales que Washington había brindado apoyo de inteligencia y que la administración Trump “elogia y agradece a los militares mexicanos por su cooperación y la exitosa ejecución de esta operación”.

El subsecretario de Estado Christopher Landau , ex embajador en México, calificó la muerte de Oseguera como un “gran avance” para ambas naciones y para el resto de América Latina.

El contexto político es inseparable del operativo. Estados Unidos había declarado al CJNG organización terrorista y ofrecía una recompensa de hasta u$s 15 millones por información que condujera al arresto o condena de “El Mencho”.

La administración Trump venía ejerciendo una presión creciente sobre el gobierno de Claudia Sheinbaum para intensificar la lucha contra los cárteles, a quienes acusa de ser los principales responsables del tráfico de fentanilo que ingresa a territorio estadounidense.

Bajo el mando de Oseguera, el CJNG se convirtió en uno de los cárteles más poderosos y diversificados del mundo: además del narcotráfico, operaba en el robo de combustible, la extorsión, el contrabando de personas y complejos fraudes financieros.

El cártel fue también pionero en el uso de drones armados para atacar a civiles y rivales en zonas remotas del occidente de México.

La presidenta Sheinbaum llamó a la población a mantenerse “informada y en calma” y reconoció públicamente el trabajo de las fuerzas armadas. Al mismo tiempo, reiteró su postura soberanista: México cooperará con Washington en la lucha antinarco, pero rechazará cualquier acción militar unilateral de Estados Unidos en su territorio.

Los expertos en seguridad advierten que la muerte de “El Mencho”, lejos de resolver el problema, podría abrir un nuevo capítulo de violencia. “Definitivamente habrá escaramuzas entre las diversas facciones, y estos brotes de violencia podrían durar años”, señaló Carlos Olivo, exagente de la DEA y especialista en el CJNG .

México, una vez más, aguarda con incertidumbre lo que viene.

Con información de Reuters y EFE.