Elon Musk utilizó su cuenta de X para atacar a la presidenta Claudia Sheinbaum luego de que la mandataria rechazara la colaboración de Estados Unidos en operativos contra el Cártel Jalisco Nueva Generación y afirmara que “la guerra contra el narcotráfico no es una opción”. Los dichos del empresario se producen en el contexto del operativo que resultó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, y la posterior ola de violencia en varios estados del país. La mañana del lunes 23 de febrero, durante su conferencia de prensa, Sheinbaum explicó su postura: “Regresar a la guerra contra el narcotráfico no es una opción. Primero, porque está fuera del marco de la ley. La guerra con el narco está fuera de la ley, porque como ya he dicho, es permiso para matar sin ningún juicio y eso en México muy poquito están de acuerdo”. Horas después, Musk reaccionó en su red social con un mensaje que acumuló miles de interacciones en minutos. “Ella solo dice lo que sus jefes del cártel le ordenan decir. Digamos que su castigo por desobedecer es un poco peor que un ‘plan de mejora de rendimiento’…”, publicó el también director de Tesla y SpaceX. La publicación superaba las 871 mil visualizaciones, con comentarios divididos entre quienes respaldan al empresario y quienes critican su injerencia en asuntos internos de México. La frase de la presidenta responde a una larga discusión en México sobre los resultados de las políticas de seguridad de las últimas décadas. Desde el sexenio de Felipe Calderón, cuando se declaró la guerra abierta al narcotráfico con apoyo del entonces presidente George W. Bush, el país acumuló más de 350 mil homicidios y decenas de miles de desapariciones, según cifras oficiales. Para Sheinbaum, ese modelo representa un fracaso que no debe repetirse. Su estrategia apunta a un enfoque distinto, aunque los detalles de los siguientes pasos se esperan definir en reuniones programadas para esta semana con su gabinete de seguridad y con gobernadores de estados prioritarios, en el marco de la tensión generada tras la caída de “El Mencho”. No es la primera vez que el empresario genera controversia en el país. En 2023 utilizó sus redes para comentar sobre la situación en la frontera sur de Estados Unidos, lo que le valió críticas de sectores políticos mexicanos que lo acusaron de difundir información “imprecisa y alarmista” sobre el flujo migratorio. Su relación con México también incluye el anuncio y posterior postergación de la construcción de una planta de Tesla en Nuevo León. En Estados Unidos, la publicación más reciente de Musk fue retomada por sectores conservadores que han criticado en el pasado la política migratoria y de seguridad de México, añadiendo un nuevo frente de tensión en la ya compleja relación bilateral entre ambos países.