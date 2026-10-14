La señal SP-27 advierte que está por terminar la superficie pavimentada de una carretera en México.

La señal de tránsito con un camino negro y un panel blanco con puntos es vital para prevenir accidentes en las carreteras durante la circulación. En México, este señalamiento preventivo se identifica como SP-27 y forma parte del sistema de seguridad vial.

Su uso está contemplado en el Manual de señalización y dispositivos para el control del tránsito en calles y carreteras, elaborado por el Gobierno de México. Su función es alertar sobre un cambio en las condiciones del camino para que los automovilistas conduzcan con precaución.

¿Qué significa la señal SP-27 de termina pavimento?

La señal SP-27, denominada “Termina pavimento”, indica que la superficie pavimentada de la vía está por finalizar. De acuerdo con el manual de señalización vial de México, su propósito es advertir a los conductores sobre esta modificación del camino antes de que lleguen al tramo afectado. La señal también aparece en el catálogo de señales preventivas de la normativa mexicana.

Esto no significa que la carretera termine por completo ni que esté prohibido continuar. El aviso indica que el asfalto puede dar paso a una superficie sin pavimentar, como un camino de tierra o grava, cuyas condiciones de circulación pueden ser diferentes.

¿Por qué debes respetarla?

Respetar la señal SP-27 es fundamental para prevenir accidentes y mantener el control del vehículo cuando termina el pavimento. Al encontrarla, los conductores deben reducir la velocidad y prepararse para circular por una superficie que puede tener tierra suelta, piedras, grava o irregularidades .

Ignorar esta advertencia puede dificultar las maniobras y aumentar el riesgo de perder el control del automóvil. Por eso, anticiparse al cambio del camino y conducir con precaución ayuda a proteger tanto a los ocupantes del vehículo como a los demás usuarios de la vía.

Los conductores deben reducir la velocidad y extremar las precauciones al acercarse a un tramo sin pavimentar. Magnific

¿Cómo deben actuar los conductores al ver esta señal de tránsito?

Al encontrar la señal SP-27, los automovilistas deben prepararse para circular por una superficie diferente. Es recomendable reducir la velocidad antes de llegar al cambio de terreno y evitar frenadas o maniobras bruscas.

También conviene mantener una distancia prudente con otros vehículos y prestar atención a posibles piedras, tierra suelta, baches o irregularidades. Cuando llueve, el camino sin pavimentar puede presentar condiciones más difíciles, por lo que es importante aumentar la precaución.

¿Esta señal existe en otros países?

Otros países también utilizan señales para advertir que termina la superficie pavimentada, aunque su diseño y código pueden variar según las normas locales.

En Ecuador, por ejemplo, el Reglamento Técnico Ecuatoriano de Señalización Vial contempla la señal P6-10, denominada “Fin de pavimento”, para advertir la terminación próxima de la calzada asfaltada, según el reglamento técnico RTE INEN 004 del Instituto Ecuatoriano de Normalización.

La existencia de señales equivalentes en otros países demuestra que advertir sobre el final del pavimento es una medida de seguridad vial extendida. Sin embargo, los símbolos y las denominaciones no son necesariamente idénticos a los de México.