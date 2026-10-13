Shutterstock + Manual de Señalización y Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras

La señal SP-26 Vado advierte sobre un desnivel en el camino que puede contener agua.

La señal de tránsito con un camino y líneas onduladas en el medio es una advertencia preventiva que los conductores deben reconocer al circular por México. Este cartel amarillo, identificado con el código SP-26 Vado, indica un obstáculo dentro de la carretera que debe prestarse atención.

Su significado está recogido en el Manual de Señalización y Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras, documento oficial que establece criterios para la señalización vial. Conocer esta indicación permite anticipar riesgos y conducir con mayor precaución.

¿Qué significa la señal SP-26 Vado en México?

La señal SP-26 Vado advierte sobre la presencia cercana de un desnivel transversal en la vía. Según el manual, su función es alertar a los conductores antes de que lleguen a ese tramo de la carretera.

El símbolo representa un vado, es decir, una depresión del terreno por la que puede pasar agua. De acuerdo con la descripción de Multiseñal, estos puntos pueden convertirse en obstáculos, especialmente durante las lluvias intensas.

La señal advierte sobre las características del camino, aunque no necesariamente haya una inundación. Magnific

¿Qué representan las líneas onduladas en el medio del camino?

Las líneas onduladas forman parte del pictograma que identifica el vado. Junto con la figura del camino, permiten reconocer una zona donde la superficie presenta una depresión y puede existir circulación o acumulación de agua.

Sin embargo, encontrar esta señal de tránsito no significa necesariamente que la carretera esté inundada en ese momento. Se trata de una advertencia anticipada sobre las características del camino, no de una confirmación de que exista una corriente de agua activa.

¿Qué deben hacer los conductores al ver el cartel amarillo?

Al aproximarse a un vado, los automovilistas deben reducir la velocidad y observar las condiciones de la vía. La advertencia busca evitar maniobras bruscas, daños en los vehículos y pérdidas de control.

Las principales recomendaciones son:

Disminuir la velocidad antes de llegar al desnivel.

Comprobar si hay agua sobre la calzada y evaluar las condiciones del paso.

No intentar cruzar si la corriente es fuerte, el agua cubre el camino o no se puede determinar su profundidad.

Respetar las señales complementarias y las indicaciones de las autoridades.

Estas precauciones cobran especial importancia durante la temporada de lluvias, cuando las condiciones de un vado pueden cambiar rápidamente.