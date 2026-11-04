Tiendas 3B no ve motivos de preocupación frente a la competencia en el mercado mexicano de autoservicio, pese a los movimientos de cadenas como OXXO y Bara, propiedad de FEMSA, para ganar terreno en el segmento de descuento.

Durante su conferencia con analistas por los resultados del tercer trimestre de 2026, Anthony Hatoum, director general de Tiendas 3B, aseguró que la compañía no ha observado cambios relevantes en el entorno competitivo y que continúa captando nuevos clientes, además de registrar una tendencia positiva en el tamaño de las compras.

“No hemos visto nada destacable. Desde nuestra perspectiva, nada ha cambiado”, dijo Hatoum al responder una pregunta sobre la competencia.

El directivo agregó que observa movimientos en el mercado, aunque consideró que estos pueden ser positivos tanto para la industria como para los consumidores.

Los comentarios de Hatoum se generaron tras los planes de FEMSA de impulsar una mayor expansión de Bara, su formato hard-discount, donde busca competir con otras cadenas como Walmart.

Tiendas 3B se define como supermercado, no como OXXO

Una de las principales diferencias que Hatoum destacó frente a otros formatos comerciales es el posicionamiento de Tiendas 3B como supermercado de descuento y no como una tienda de conveniencia.

En la llamada con los analistas, el directivo detalló que el consumidor acude a sus unidades para abastecer la despensa, aunque reconoció que algunas tiendas ubicadas en zonas urbanas también registran compras de conveniencia.

“Creemos firmemente que seguimos siendo un supermercado donde el cliente viene principalmente a llenar su despensa”, afirmó.

Para los directivos, Tiendas 3B cuenta con otras fortalezas frente a la competencia. Los directivos explicaron que uno de ellos son los precios; aunque Hatoum aclaró que la brecha frente a otras cadenas no registró cambios significativos durante el tercer trimestre.

Anthony Hatoum considera que mantiene una diferencia estable con los competidores de Tiendas 3B y en niveles similares a los de otros trimestres.

En este sentido, expuso que la estrategia de la compañía no depende exclusivamente de reducir precios, sino de aprovechar su escala para obtener mejores condiciones comerciales y descuentos por volumen.

Economías de escala y logística: las otras armas de Tiendas 3B

En la llamada con analistas, los directivos de la cadena de tiendas de descuento duro explicaron que la expansión de la red de tiendas y de los centros de distribución también forman parte de su modelo de negocio.

Durante el tercer trimestre de 2026, la compañía abrió 141 tiendas netas y cuatro centros de distribución, con lo que alcanzó 3,765 establecimientos y una red logística de 25 regiones.

La apertura de los centros de distribución, de acuerdo con Hatoum, es reducir las distancias entre los almacenes y las tiendas, lo que contribuye a disminuir los costos de transporte.

Además, la empresa trabaja en optimizar sus operaciones internas para reducir el tiempo y el costo de mover mercancías dentro de su red logística.

El directivo anticipó que todavía existe un potencial importante de eficiencia en este frente y adelantó que Tiendas 3B mostrará nuevos avances en optimización del transporte durante 2027.

Congelados, la apuesta de Tiendas 3B para ampliar su negocio

Los directivos también identificaron la apuesta de ganar relevancia a través de productos congelados, misma categoría donde tienen planes de ampliar la oferta y, con ello, elevar el atractivo de los establecimientos.

Hatoum dijo que la cadena fue pionera en México al ofrecer productos congelados con una buena relación calidad-precio y destacó que el desarrollo de esta categoría es resultado de varios años de trabajo.

“El sector de congelados sigue siendo una categoría en crecimiento, y tenemos varias otras que también están creciendo bastante rápido y continuarán creciendo hasta 2027, si hacemos bien nuestro trabajo”, dijo a analistas.

Además de congelados, los cosméticos y los lácteos figuran entre las categorías que registran un desempeño destacado.

Al cierre del tercer trimestre, Tiendas 3B reportó ventas por MXN$28,445 millones, esto es un crecimiento de 40.3%, comparado con el mismo lapso de 2025, impulsadas tanto por la apertura masiva de unidades como por un sólido crecimiento en las Ventas a Mismas Tiendas (Same Store Sales) del 20.5%, superior al 17.9% reportado el mismo periodo de 2025.