Brand of Brands elaboró el nuevo ranking de marcas más influyentes del mundo según la opinión de empresarios mexicanos.

El estudio Brand of Brands 2026 presentó su tercera edición del ranking de empresas más influyentes del mundo en 2026 de acuerdo a la visión y opinión de empresarios mexicanos. El resultado arrojó una empresa argentina entre las diez marcas más significativas del mercado, por encima de entidades mexicanas.

El enfoque de este ranking opera distinto al de otros, ya que no se basa en consulta a consumidores ni mide ventas, sino que recoge la percepción de quienes deciden cómo se construyen las marcas en México.

El panel estuvo compuesto por 150 ejecutivos de marcas entre directores de marketing, CMOs, vicepresidentes y líderes de empresas con operación en México. El objetivo fue conocer qué marcas consideran líderes los directivos de la industria, más allá de las suyas, en los criterios más relevantes según el contexto y las tendencias actuales.

La marca argentina entre las más influyentes por encima de las mexicanas

Entre las 10 primeras marcas más influyentes según expertos mexicanos, se destaca en segundo lugar Mercado Libre, después de Coca-Cola. La empresa argentina fundada por Marcos Galperín fue destacada por el panel por “su ecosistema integrado de marketplace, pagos y logística en América Latina”.

El listado lo encabeza Coca-Cola ponderada como referente de la industria de bebidas por “su consistencia de marca, su innovación y su lectura de los cambios del consumidor”, describe el ranking.

En el tercer puesto figura Airbnb, la plataforma que “redefinió el hospedaje al conectar directamente a viajeros con anfitriones locales”, indica el informe. Por su parte, la primera marca con orígenes mexicanos que figura entre las destacadas es Aeroméxico, que se ubicó en el sexto puesto después de Amazon y BBVA.

La empresa argentina Mercado Libre figura segunda entre las marcas líderes del mercado mexicano, según ranking de empresas de 2026.

Cuáles fueron los criterios de evaluación

Cada participante evaluó un grupo de marcas bajo doce criterios:

Omnicanalidad Inteligencia artificial y personalización Sustentabilidad Valor percibido Entretenimiento Relevancia cultural Experiencias memorables Experiencia omnicanal en servicio Postventa y fidelización Servicio al cliente Integración tecnológica Disrupción

De las 150 marcas del ranking 2026, 66 son nuevas, es decir, casi la mitad del estudio se renovó frente a la edición anterior.

Top 10 de las marcas más influyentes en México

Coca-Cola Mercado Libre Airbnb Amazon BBVA: líder del sector financiero en México por su innovación digital, enfoque en datos y experiencia del cliente. Aeroméxico: referente de la industria aérea latinoamericana por su conectividad global y su experiencia de viaje personalizada. American Express: se distingue por su estrategia centrada en la experiencia del cliente, la innovación en pagos y la lealtad. Adidas: referente deportivo por su innovación y su fusión de rendimiento y estilo. Google: impulsa la adopción de inteligencia artificial, analítica avanzada y soluciones en la nube en el país. Apple: destaca por su innovación, diseño premium y ecosistema integrado.

Según el estudio, el Brand of Brands mide también la velocidad relativa del cambio: quién avanza, quién resiste y quién está siendo alcanzado. Sus responsables subrayan que se trata de la imagen más precisa disponible de cómo se miran las marcas entre sí en el nivel directivo del marketing mexicano, y no de una fotografía perfecta de la realidad.