Durante 2026, el requisito es de 875 semanas de cotización para solicitar las pensiones de Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1997.

Quienes buscan acceder a una pensión del IMSS durante 2026 deben tener en cuenta un cambio respecto del año pasado: el número de semanas de cotización exigidas aumentó de 850 a 875 semanas para los trabajadores sujetos al régimen de la Ley del Seguro Social de 1997.

El incremento forma parte de un calendario establecido por la reforma publicada en 2020. De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el requisito comenzó en 750 semanas en 2021 y aumenta 25 semanas por año hasta alcanzar las 1,000 semanas en 2031.

¿Cuántas semanas se necesitan para pensionarse en 2026?

Durante 2026, el requisito es de 875 semanas de cotización para solicitar las pensiones de Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1997.

El cambio frente a 2025 es de 25 semanas, ya que el año pasado se exigían 850. La cantidad seguirá aumentando cada enero hasta llegar al número definitivo establecido por la legislación.

La evolución es la siguiente:

2021 750 2022 775 2023 800 2024 825 2025 850 2026 875 2027 900 2028 925 2029 950 2030 975 2031 1,000

Por lo tanto, una persona que cumpla durante 2026 con los demás requisitos para pensionarse deberá acreditar al menos 875 semanas reconocidas por el IMSS.

¿A quiénes se aplica el requisito de 875 semanas?

El requisito corresponde al régimen de la Ley del Seguro Social de 1997. El IMSS determina los regímenes de pensión según la fecha en la que comenzó la cotización.

Quienes comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997 pertenecen al régimen de 1973. En cambio, quienes comenzaron a cotizar a partir de esa fecha corresponden al régimen de 1997.

Además, quienes tienen cotizaciones anteriores al 1 de julio de 1997 pueden encontrarse en una situación distinta: el IMSS señala que estos asegurados pueden elegir entre los beneficios del esquema de pensiones de la Ley de 1973 o los de la Ley de 1997, cuando cumplen las condiciones correspondientes.

Por eso, las 875 semanas no son un requisito general para todas las personas que se pensionan ante el IMSS. La cantidad depende del régimen aplicable.

¿Qué edad se necesita para solicitar la pensión?

Las semanas cotizadas son solamente uno de los requisitos.

La pensión por Cesantía en Edad Avanzada corresponde a las personas que tienen entre 60 y 64 años, mientras que la pensión por Vejez se solicita a partir de los 65 años.

El IMSS establece además que el asegurado debe haber causado baja del Régimen Obligatorio del Seguro Social, encontrarse privado de trabajo remunerado y tener vigentes sus derechos al momento de solicitar la pensión.

La edad también puede influir en el monto de una pensión por Cesantía en Edad Avanzada. El porcentaje aumenta conforme avanza la edad del trabajador hasta llegar al correspondiente a la pensión de Vejez.

¿Qué cambia entre 2025 y 2026?

El cambio principal es el número mínimo de semanas.

En 2025 se exigían 850 semanas, mientras que en 2026 son necesarias 875 para quienes están sujetos al régimen de 1997. El aumento es de 25 semanas y responde al calendario progresivo fijado por la reforma de 2020, no a una modificación independiente aprobada específicamente para este año.

El mismo mecanismo continuará durante los próximos años. En 2027 serán necesarias 900 semanas; en 2028, 925; en 2029, 950; y en 2030, 975. Finalmente, en 2031 se alcanzarán las 1,000 semanas previstas en la legislación.

La pensión por Cesantía en Edad Avanzada corresponde a las personas que tienen entre 60 y 64 años, mientras que la pensión por Vejez se solicita a partir de los 65 años. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cómo consultar cuántas semanas cotizadas tienes?

El IMSS permite consultar las semanas reconocidas a través de la Constancia de Semanas Cotizadas, un trámite gratuito que puede realizarse por internet.

Para solicitarla, el trabajador necesita tener a mano su CURP, Número de Seguridad Social (NSS) y un correo electrónico personal. La constancia permite conocer las semanas registradas ante el instituto y también puede utilizarse para detectar posibles inconsistencias en el historial laboral.

El IMSS también dispone de un procedimiento específico para solicitar una aclaración cuando existen diferencias en las semanas reconocidas.

De esta manera, quienes estén cerca de la edad de retiro y pertenezcan al régimen de 1997 deben considerar que el requisito de semanas cambió en 2026: pasó de 850 a 875 y continuará aumentando hasta llegar a 1.000 en 2031.