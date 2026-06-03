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Más de 1,500 sucursales de Oxxo en Ciudad de México dejarán de ser únicamente puntos de compra rápida para convertirse también en espacios de resguardo para mujeres, niñas y adolescentes que enfrenten una situación de violencia.

El cambio forma parte de un acuerdo firmado entre el Gobierno capitalino y la cadena de tiendas de conveniencia para incorporar estos establecimientos a la iniciativa “Espacios Seguros”.

Con este programa, las sucursales funcionarán como puntos de protección inmediata ante una agresión mientras llegan las autoridades.

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La intención es que cualquier mujer que necesite ayuda pueda ingresar a una tienda y recibir atención inicial sin tener que desplazarse hasta una fiscalía o un ministerio público.

La medida busca aprovechar la presencia masiva de Oxxo en distintos puntos de la ciudad y convertir esos lugares cotidianos en espacios accesibles para pedir auxilio.

Cómo funcionará el protocolo de atención

Cuando una mujer llegue a una sucursal solicitando apoyo, el personal activará un protocolo de atención diseñado específicamente para emergencias relacionadas con violencia.

A partir de ese momento, la víctima permanecerá dentro del establecimiento mientras recibe acompañamiento inicial. De forma paralela, los trabajadores deberán contactar inmediatamente a elementos de la policía capitalina.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México será la encargada de coordinar la atención y canalizar los casos.

El programa también contempla capacitación para los empleados de las tiendas. Los trabajadores aprenderán cómo actuar ante una situación de emergencia, cómo brindar atención con sensibilidad y de qué manera intervenir sin poner en riesgo ni a la víctima ni al propio personal.

Ahora las tiendas Oxxo funcionarán como primer espacio de atención y contención en situaciones de violencia hacia mujeres, niños y adolescentes.
Ahora las tiendas Oxxo funcionarán como primer espacio de atención y contención en situaciones de violencia hacia mujeres, niños y adolescentes.Fuente: ShutterstockShutterstock

El objetivo es que las sucursales puedan responder de manera rápida y organizada frente a casos de agresión.

El reto que enfrenta el programa

La estrategia apuesta por utilizar espacios concurridos y fácilmente identificables como puntos de protección.

En una ciudad donde la violencia de género sigue siendo motivo de preocupación, una tienda de conveniencia puede encontrarse a pocos metros de distancia y representar una alternativa inmediata para pedir ayuda.

Aplicación del protocolo y puntos clave

Además de servir como refugio temporal, estos espacios podrían inhibir situaciones violentas o generar una mayor sensación de protección debido a la presencia constante de otras personas.

Sin embargo, especialistas señalan que el principal desafío será garantizar que el protocolo realmente funcione en la práctica.

Entre los aspectos considerados clave aparecen:

  • la rapidez de respuesta policial
  • la correcta capacitación de los trabajadores
  • que las mujeres sepan que pueden ingresar a pedir ayuda sin miedo.

La efectividad del programa dependerá de que la coordinación entre autoridades y establecimientos funcione de manera inmediata cada vez que una víctima solicite apoyo.