La escala de OXXO representa uno de los principales respaldos operativos de FEMSA.

Fomento Económico Mexicano (FEMSA) encuentra en OXXO y su División Salud dos de los principales pilares de su fortaleza financiera, una combinación que, junto con los dividendos recurrentes de Coca-Cola FEMSA (KOF), le permite mantener bajo control su nivel de endeudamiento en un entorno de consumo desafiante, de acuerdo con un análisis de Fitch Ratings.

La agencia calificadora resaltó que los elementos anteriores sostienen la solidez de la empresa dirigida por José Antonio Fernández Garza-Lagüera, motivos que llevaron a la firma a ratificar su nota en “AAA”.

Además destacó la posición de FEMSA en el comercio minorista de América Latina y Europa, particularmente a través de sus segmentos de proximidad, salud y estaciones de combustible, así como la fortaleza financiera de la compañía a nivel de holding.

OXXO, el músculo comercial de FEMSA

La escala de OXXO representa uno de los principales respaldos operativos de FEMSA. De acuerdo con el reporte financiero al cierre de septiembre de 2026, la cadena contaba con 24,759 tiendas en México, 1,755 establecimientos en Sudamérica y 231 unidades en EE.UU.

En paralelo, Fitch mencionó la resistencia del negocio minorista. Durante los primeros nueve meses de 2026, las ventas mismas tiendas de FEMSA en México crecieron alrededor de 8.3%, por encima del avance promedio de 1.3% registrado por la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD).

La calificadora explicó que el crecimiento estuvo impulsado por iniciativas comerciales y una mayor demanda relacionada con el Mundial de Futbol. Al mismo tiempo, los márgenes EBITDAR de la operación minorista mejoraron a cerca de 11%, frente a 10.3% del mismo periodo de 2025, como resultado de las medidas de eficiencia implementadas por la compañía.

Fitch considera que estas iniciativas ayudarán a compensar un entorno de consumo que continuará siendo desafiante en México durante la última parte del año.

La agencia proyecta que los ingresos de FEMSA, sin incluir KOF, crecerán alrededor de 7.8% en promedio entre 2026 y 2028, con márgenes EBITDAR cercanos a 12%.

División Salud amplía la diversificación de FEMSA

El análisis de Fitch Ratings también resaltó el negocio de farmacias mismo que representa una diversificación y generación de ingresos de FEMSA. Al 30 de septiembre de 2026, su División Salud operaba 4,569 farmacias en México, Chile, Colombia y Ecuador.

A estos negocios se suma su operación de combustibles, con 772 gasolineras en México y EE.UU., así como su división europea de comercio minorista, que contaba con 2,762 tiendas multiformato en Suiza, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos y Austria.

Además de ello, Fitch Ratings expuso que la participación de Coca-Cola FEMSA (KOF) también desempeña un papel central en su estructura financiera. La calificadora prevé que el conglomerado reciba dividendos anuales por aproximadamente MXN$8,200 millones de pesos entre 2026 y 2028, recursos que complementan los flujos generados por sus operaciones minoristas.

Con estos ingresos, la calificadora estima que FEMSA mantendrá un apalancamiento ajustado por rentas inferior a 2.5 veces durante los próximos tres años. Asimismo, anticipa que su apalancamiento neto ajustado se ubicará cerca de 1.5 veces, incluso después de distribuciones a accionistas por aproximadamente 2,400 millones de dólares durante 2026.