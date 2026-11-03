OXXO evalúa usar robots para tareas de limpieza y control de inventarios con el fin de mejorar su eficiencia operativa y reducir costos.

OXXO, una de las cadenas comerciales más reconocidas de México, evalúa incorporar robots en sus tiendas para mejorar la eficiencia operativa y reducir el tiempo que sus empleados dedican a determinadas actividades.

La posibilidad fue mencionada por Martín Arias, CFO de FEMSA, durante la conferencia de resultados del tercer trimestre de 2026. Aunque la empresa no confirmó un plan de implementación, el directivo explicó que estudian tecnologías capaces de controlar inventarios y realizar tareas más sencillas, como la limpieza .

¿Qué dijo FEMSA sobre los robots en las tiendas OXXO?

Durante la conferencia de resultados del tercer trimestre de 2026, Martín Arias, director financiero (CFO) de FEMSA, explicó que la compañía revisa constantemente su modelo operativo y las posibilidades de incorporar tecnología en sus establecimientos.

El directivo señaló que recientemente había enviado fotografías a Carlos Arroyo, director general de OXXO México, de un robot capaz de medir el inventario de los estantes.

“Justo el otro día, le enviaba a Carlos Arroyo unas fotos que me habían mandado de un robot que mide el inventario en los estantes”, explicó Arias durante la llamada.

La declaración surgió después de que un analista de Goldman Sachs preguntara por los gastos operativos de OXXO y las presiones que podrían enfrentar los costos laborales en 2027.

FEMSA analiza incorporar tecnología robótica en sus tiendas ante el incremento del salario mínimo y la reducción de la jornada laboral. Shutterstock

¿Qué tareas podrían realizar los robots de OXXO?

Las declaraciones del CFO permiten identificar dos posibles aplicaciones de la tecnología robótica en las tiendas de conveniencia.

Control de inventarios : un robot podría recorrer los estantes para medir la cantidad de productos disponibles, “lo que te dará datos rápidos”, según dijo Arias sobre las existencias.

Limpieza de las tiendas: pequeños robots podrían “dedicar una o dos horas” para encargarse de una parte de las tareas de limpieza durante determinados periodos del día.

De esta manera, aclaró que reemplazará a los empleados humanos en esas tareas sencillas, mientras que las personas se encargarán de las labores más difíciles. No obstante, aclaró que todavía no sabe cuándo esta tecnología será viable en México: “¿Cuándo será económica y tecnológicamente viable en México?, realmente no puedo decirte".

¿Por qué FEMSA analiza incorporar robots en México?

La evaluación de estas tecnologías ocurre en un contexto de mayores presiones sobre los gastos laborales.

Durante la conferencia, Martín mencionó el aumento del salario mínimo anunciado para 2027 y la reducción de la jornada laboral como factores que impactarán las operaciones de OXXO.

El directivo señaló que los gastos laborales como porcentaje de los ingresos podrían continuar aumentando y explicó que la compañía revisa constantemente cómo aplicar tecnología para mejorar la productividad.

“Estamos constantemente revisando el modelo operativo y cómo podemos aplicar la tecnología en la tienda para hacer que nuestros colegas sean más eficientes”, afirmó.