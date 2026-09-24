FEMSA, matriz de la embotelladora de productos de la familia Coca-Cola, salió al mercado suizo con deuda.

En esta noticia FEMSA recibe calificación A de Fitch

FEMSA, dueña de las tiendas OXXO, colocó 300 millones de francos suizos —cerca de US$300 millones— en bonos sénior quirografarios con vencimiento a cinco años, que serán listados en SIX Swiss Exchange, el mercado bursátil de Suiza.

A través de un comunicado, la compañía informó que los bonos pagarán intereses a una tasa anual de 107 puntos base por encima de la tasa de referencia correspondiente, para un rendimiento de 1.73%.

“Los recursos obtenidos de esta colocación serán utilizados para propósitos corporativos en general, mejorando el costo de financiamiento de FEMSA e incrementando su flexibilidad financiera bajo condiciones muy favorables”, explicó la emisora.

La emisión recibió una calificación de “BBB+” por parte de S&P Global Ratings y de “A” por Fitch Ratings.

FEMSA recibe calificación A de Fitch

Fitch destacó la posición de FEMSA en el sector minorista mexicano a través de OXXO, así como la expansión de la compañía en Sudamérica.

“FEMSA cuenta con una sólida presencia en el sector minorista mexicano a través de sus tiendas OXXO y está expandiendo su presencia en Sudamérica, incluyendo Brasil, Colombia, Chile, Ecuador y Perú”, expuso la calificadora.

Al 30 de junio de 2026, OXXO contaba con 24,708 tiendas en México, 1,713 en Sudamérica y 240 en Estados Unidos.

Además, la división de Salud de FEMSA operaba 4,584 farmacias en México, Chile, Colombia y Ecuador, mientras que el negocio de Combustibles contaba con 781 estaciones de servicio en México y Estados Unidos.

Fitch prevé que FEMSA mantenga un apalancamiento EBITDAR a nivel holding cercano o inferior a 2.5 veces en el corto y mediano plazo.

La colocación de bonos en francos suizos forma parte de la estrategia financiera de FEMSA para mejorar el costo de su deuda y ampliar su flexibilidad financiera, de acuerdo con la compañía.

La operación amplía las fuentes de financiamiento de FEMSA, mientras la empresa mantiene su estrategia de expansión en los negocios de proximidad, salud y movilidad.

Al cierre del segundo trimestre de 2026, FEMSA reportó una deuda total de MXN$163,563 millones, reflejado una deuda neta de MXN$90,020 millones, de acuerdo con el documento financiero.