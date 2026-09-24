Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de México

Construyen una nueva autopista en Edomex que mejorará la circulación en la ciudad.

El Estado de México avanza en el desarrollo de una importante infraestructura vial para transformar la movilidad urbana. Con el propósito de agilizar los traslados y mitigar los problemas diarios de tráfico, se lleva a cabo una autopista clave en la entidad.

Esta iniciativa forma parte de un plan integral de modernización en México, impulsado por las autoridades estatales para optimizar la circulación. Aunque la obra aún se encuentra en proceso de ejecución, las expectativas son altas entre los habitantes debido a los múltiples beneficios de ingeniería proyectados para la región.

¿Qué es la Autopista Vialidad Poniente y cuáles son sus características técnicas?

La Autopista Vialidad Poniente es un proyecto de conectividad estratégica a cargo del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM), dependiente de la Secretaría de Movilidad.

Extensión : cuenta con una longitud total de 2.10 kilómetros.

Infraestructura : incluye elementos modernos de ingeniería como un paso deprimido vehicular, una plaza de cobro tipo diamante y gazas de conexión directa.

Avance físico: actualmente, los trabajos de construcción registran un progreso consolidado del 54%.

Construyen una nueva autopista en Edomex que mejorará la circulación en la ciudad. Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de México

¿Cuál es la inversión destinada y cómo se financia la obra?

Para hacer realidad este proyecto de infraestructura en el Edomex, las autoridades estatales destinaron una inversión de mil 325 millones de pesos. De acuerdo con Edoméx Informa, los recursos están enfocados en garantizar una vía moderna, segura, cómoda y eficiente para los automovilistas.

La administración local ha señalado que esta asignación presupuestal busca atender de manera directa las demandas históricas de conectividad en la región poniente.

¿Cómo mejorará la circulación y qué zonas se verán beneficiadas?

La principal función de esta nueva vialidad es servir como una ruta alterna eficiente para desahogar la alta saturación vehicular que padece cotidianamente la autopista La Venta-Chamapa. Asimismo, fortalecerá de manera directa la conexión con la autopista Toluca-Naucalpan.

Impacto poblacional : beneficiará de forma directa a más de dos millones de habitantes.

Destinos clave: facilitará y dinamizará los traslados hacia zonas de alta afluencia como Interlomas, Naucalpan y Toluca.

El Estado de México avanza con obras en 2026

La edificación de esta autopista se enmarca dentro de la estrategia institucional «2026, Año de las Obras en EdoMéx», un programa impulsado por la administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para destacar los resultados de su gestión en materia de caminos, transporte, salud y educación.

Según declaraciones del secretario de Movilidad, Juan Hugo de la Rosa García, y del director del SAASCAEM, Roberto Carlos Álvarez Juárez, este tipo de obras reafirman el compromiso gubernamental de generar infraestructura de calidad y desarrollo regional a largo plazo en el Estado de México.