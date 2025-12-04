La DGT endurece los controles y le quitará la licencia de conducir a estas personas. (Fuente: archivo).

Obtener una licencia de conducir en Veracruz se volvió más estricto. Desde este mes, las autoridades estatales implementaron una medida que impide que cierto grupo de personas pueda completar el trámite, sin importar que cumplan con el resto de la documentación.

La nueva disposición busca presionar a quienes tienen pendientes legales relacionados con obligaciones familiares, cerrándoles el acceso a este documento indispensable para circular por las vías públicas.

Quienes tengan obligaciones familiares pendientes no podrán obtener el documento.

¿Qué certificado debes presentar ahora para tramitar tu licencia?

La Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz anunció que a partir de diciembre todos los solicitantes deben presentar un certificado que demuestre que no están registrados en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA).

Este documento se obtiene a través del portal del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y confirma que la persona no tiene deudas por pensión alimenticia.

Quienes aparezcan en este registro como deudores alimentarios quedarán automáticamente descalificados para recibir su licencia de manejo, ya sea que soliciten una nueva o busquen renovar la existente.

El certificado se añade a los requisitos tradicionales como identificación oficial, comprobante de domicilio y pago de derechos.

Más trámites vetados: ¿qué otras gestiones no pueden hacer los deudores alimentarios?

En Veracruz, estar registrado como deudor alimentario tiene consecuencias que van más allá de no poder manejar legalmente. Estas personas tampoco pueden contraer matrimonio civil, participar en procesos de adopción ni aspirar a ocupar cargos en el poder judicial, en la administración pública o puestos de elección popular.

El Registro Civil del estado también incorporó este requisito desde mediados de noviembre para quienes desean casarse. Curiosamente, mientras se añadió esta obligación, se eliminó otra: los exámenes prenupciales ya no son necesarios para celebrar matrimonios en la entidad.

¿Por qué el gobierno tomó esta medida ahora?

La implementación del RNOA como requisito para trámites oficiales responde a una estrategia nacional para combatir el incumplimiento de las obligaciones alimentarias. Al restringir el acceso a servicios esenciales y documentos públicos, las autoridades buscan incentivar a los deudores a regularizar su situación y cumplir con sus responsabilidades hacia sus dependientes económicos.

Esta política se expendió gradualmente en diversos estados del país, utilizando los trámites gubernamentales como punto de presión. En Veracruz, la medida entró en vigor justo en diciembre, uno de los meses con mayor demanda tanto para licencias de conducir como para matrimonios civiles, lo que garantiza un impacto inmediato en la población.