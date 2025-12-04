La Ley Federal del Trabajo (LFT) está nuevamente en el ojo del huracán legislativo. La discusión sobre el tiempo libre y el equilibrio entre la vida laboral y personal volvió esta semana al Congreso con una propuesta que busca aumentar los días de descanso obligatorio.

En la Cámara de Diputados se presentó un proyecto que propone ampliar de 9 a 15 los días feriados en la LFT, así como añadir tres nuevos fines de semana largos.

De aprobarse, esta reforma modificaría directamente el artículo 74 de la LFT, que actualmente contempla un esquema limitado de feriados en comparación con otros países de América Latina. La iniciativa plantea una actualización que entraría en vigor el 1 de enero del 2026 a su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

¿Cuáles serán los nuevos feriados en México?

El proyecto, presentado por el diputado Emilio Suárez Licona (PRI), busca sumar seis días más al calendario:

24 de febrero, Día de la Bandera

8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Segundo lunes de mayo, en conmemoración del 5 de mayo (Batalla de Puebla).

Cuarto lunes de junio, en conmemoración del 30 de junio, Día de la Dignidad de los Pueblos Originarios.

Segundo lunes de octubre, por el 12 de octubre, Día de la Nación Pluricultural.

12 de diciembre, Día del orgullo mestizo y la mexicanidad.

Adicionalmente, esta propuesta define tres nuevos puentes en mayo, junio y octubre, creando más fines de semana largos para el disfrute de los trabajadores.

¿Por qué proponen más feriados en México?

El argumento principal del legislador es que el país carece de políticas suficientes para mejorar el balance entre la vida laboral y el tiempo personal. Las jornadas extensas y el estrés laboral justifican la necesidad de esta actualización.

LFT: proponen más días feriados y megapuentes en México

El documento señala un beneficio clave: “Disponer de más días de descanso permite fortalecer relaciones afectivas y aliviar la sobrecarga de cuidados familiares. Las jornadas laborales más cortas reducen el ausentismo, licencias y burnout, mientras aumentan la satisfacción laboral, la permanencia en el empleo y la productividad empresarial”.

México, de los países con menos feriados en América Latina

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), México se ubica entre los países con menos días festivos obligatorios, con solo nueve reconocidos por ley, similar a Paraguay y Nicaragua.

En contraste, América Latina suele ofrecer entre 13 y 14 feriados oficiales por año, una cifra que esta reforma busca alcanzar.

Esta no es la primera vez que se intenta ampliar el descanso; el Congreso acumula nueve intentos legislativos durante la actual legislatura.

De concretarse, esta reforma significaría más días de descanso remunerado, tres nuevos puentes al año, y una mayor armonización con estándares laborales internacionales.