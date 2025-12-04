El IMSS lanza Tarjetón Digital para los beneficiarios del organismo

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pone a disposición de sus derechohabientes el Tarjetón Digital, una herramienta que facilita el acceso rápido a información personal y evita trámites complicados y filas innecesarias.

En detalle, los beneficiarios del IMSS podrán usar el tarjetón oficial para cumplir con los trámites obligatorios desde la comodidad del hogar y sin perder tiempo en las oficinas del organismo.

Conoce los detalles de esta iniciativa y sácale provecho a las herramientas digitales. Ten en cuenta los requisitos impuestos para tramitarlo.

¿Qué es el Tarjetón Digital IMSS y para qué funciona?

El Tarjetón Digital es un documento electrónico que el IMSS ofrece a trabajadores activos, pensionados y jubilados. A través de esta plataforma, los usuarios pueden consultar datos relacionados con su seguridad social, reemplazando así al talón de pago físico y agilizando diversos trámites que antes requerían atención presencial.

Usarlo permite tener una visión clara de los pagos, descuentos y datos laborales, además de mantener su información personal actualizada.

Entre sus principales funciones se encuentran:

Consultar y descargar comprobantes de pago

Revisar el historial de pagos y descuentos.

Verificar pagos extraordinarios, guardias y compensaciones.

Actualizar datos personales, como domicilio, teléfono o correo

Reimprimir talones de pago electrónico.

Revisar la información del patrón y la transparencia en los pagos.

Dar seguimiento a trámites y solicitudes ante el IMSS.

¿Cómo obtener el Tarjetón Digital IMSS?

El trámite para obtener esta tarjeta del IMSS es sencillo y puede realizarse desde casa. Para registrarte, necesitarás:

Estado de residencia Matrícula Clave Única de Registro de Población (CURP9 Fecha de ingreso al IMSS Correo electrónico

Procedimiento

Entra al portal oficial del Tarjetón Digital IMSS Selecciona la opción “Registro de nuevos usuarios o cambio de contraseña”. Completa el formulario correspondiente. Proporciona un correo electrónico activo y crea una contraseña segura. En un plazo de hasta 12 horas recibirás un correo de confirmación. Abre el mensaje y entra al enlace privado que te dirigirá a la plataforma. Una vez validado el registro, podrás ingresar y consultar toda tu información disponible.