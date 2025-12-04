En esta noticia
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pone a disposición de sus derechohabientes el Tarjetón Digital, una herramienta que facilita el acceso rápido a información personal y evita trámites complicados y filas innecesarias.
En detalle, los beneficiarios del IMSS podrán usar el tarjetón oficial para cumplir con los trámites obligatorios desde la comodidad del hogar y sin perder tiempo en las oficinas del organismo.
Conoce los detalles de esta iniciativa y sácale provecho a las herramientas digitales. Ten en cuenta los requisitos impuestos para tramitarlo.
¿Qué es el Tarjetón Digital IMSS y para qué funciona?
El Tarjetón Digital es un documento electrónico que el IMSS ofrece a trabajadores activos, pensionados y jubilados. A través de esta plataforma, los usuarios pueden consultar datos relacionados con su seguridad social, reemplazando así al talón de pago físico y agilizando diversos trámites que antes requerían atención presencial.
Usarlo permite tener una visión clara de los pagos, descuentos y datos laborales, además de mantener su información personal actualizada.
Entre sus principales funciones se encuentran:
- Consultar y descargar comprobantes de pago
- Revisar el historial de pagos y descuentos.
- Verificar pagos extraordinarios, guardias y compensaciones.
- Actualizar datos personales, como domicilio, teléfono o correo
- Reimprimir talones de pago electrónico.
- Revisar la información del patrón y la transparencia en los pagos.
- Dar seguimiento a trámites y solicitudes ante el IMSS.
¿Cómo obtener el Tarjetón Digital IMSS?
El trámite para obtener esta tarjeta del IMSS es sencillo y puede realizarse desde casa. Para registrarte, necesitarás:
- Estado de residencia
- Matrícula
- Clave Única de Registro de Población (CURP9
- Fecha de ingreso al IMSS
- Correo electrónico
Procedimiento
- Entra al portal oficial del Tarjetón Digital IMSS.
- Selecciona la opción “Registro de nuevos usuarios o cambio de contraseña”.
- Completa el formulario correspondiente.
- Proporciona un correo electrónico activo y crea una contraseña segura.
- En un plazo de hasta 12 horas recibirás un correo de confirmación.
- Abre el mensaje y entra al enlace privado que te dirigirá a la plataforma.
- Una vez validado el registro, podrás ingresar y consultar toda tu información disponible.
Ante cualquier duda o inconveniente, se sugiere mantenerse actualizado mediante los canales de comunicación oficial del organismo.