Millones de pensionados y jubilados en México recibieron una noticia alentadora esta semana. Los titulares del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) confirmaron una serie de mejoras destinadas a transformar la atención en clínicas y hospitales de ambas instituciones.

Durante la conferencia matutina del martes, se detallaron los avances de un programa con más de medio siglo de historia que ahora será renovado para responder a las necesidades actuales de los adultos mayores.

IMSS e ISSSTE anunciaron mejoras en la atención médica para jubilados y pensionados de todo el país. Fuente: Shutterstock.

Más de 2,000 trabajadores especializados reforzarán la atención al público

El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, confirmó que el programa contará con 2,350 trabajadores especializados en servicio al público, distribuidos estratégicamente en unidades médicas de todo el territorio nacional.

Este incremento de personal tiene como objetivo principal reducir los tiempos de espera y ofrecer orientación inmediata a quienes acuden diariamente a realizar trámites o consultas. La medida responde a una de las principales quejas de los derechohabientes: la dificultad para obtener información clara y oportuna en las instalaciones del Seguro Social.

Más de 1,000 módulos de Trato Digno llegarán a todo el país

Uno de los anuncios más destacados fue la construcción de 1,083 módulos de Trato Digno en diferentes puntos del país. Estos espacios estarán dedicados exclusivamente a orientar, acompañar y resolver dudas de pensionados, jubilados y pacientes que necesiten asistencia personalizada.

Los módulos funcionarán como puntos de apoyo directo para facilitar trámites y dar seguimiento a solicitudes o quejas, con personal capacitado en atención humanizada y sensibilizado para trabajar con adultos mayores.

Uniformes distintivos facilitarán la identificación del personal de ayuda

El titular del ISSSTE, Martí Batres, complementó el anuncio informando que el personal asignado a estos módulos portará uniformes distintivos que permitirán a los usuarios identificar rápidamente a quién dirigirse para recibir orientación o presentar quejas. Esta medida práctica busca eliminar la confusión que muchas veces enfrentan los derechohabientes al no saber a quién acudir dentro de las instalaciones.

Además, se implementarán programas de capacitación continua para garantizar que la atención sea respetuosa, eficiente y verdaderamente útil para quienes dependen del sistema de salud pública. El objetivo final es reconstruir la confianza de los usuarios y ofrecer un servicio digno que honre décadas de cotizaciones y trabajo.