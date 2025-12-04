Telmex, empresa líder de telecomunicaciones del grupo empresarial de Carlos Slim, acaba de lanzar oficialmente Hiper WiFi 7 Infinitum, una tecnología que promete cambiar por completo la forma en que los mexicanos se conectan a internet.

La presentación de este servicio marca un hito histórico en la infraestructura digital del país. Mientras la mayoría de los hogares y negocios todavía operan con módems WiFi 5 o WiFi 6, la compañía da un paso adelante e introduce la séptima generación de esta tecnología, aprovechando la red de telecomunicaciones más extensa y robusta de México para llevar conectividad de clase mundial a millones de usuarios.

La séptima generación de WiFi llega a México de la mano de Telmex y promete revolucionar la conexión en hogares y negocios. Fuente: Shutterstock.

Una revolución tecnológica respaldada por la mayor infraestructura de México

El lanzamiento de Hiper WiFi 7 Infinitum no es casualidad ni oportunismo tecnológico. Detrás de este producto está el músculo financiero y la visión estratégica del empresario Carlos Slim, quien a través de Telmex construyó durante décadas la red de telecomunicaciones más amplia y confiable del país. Esta infraestructura, que incluye millones de kilómetros de fibra óptica y equipamiento de última generación, es precisamente lo que permite que esta nueva tecnología no sea solo una promesa, sino una realidad tangible para los usuarios.

Héctor Slim Seade, director general de Telmex e hijo del magnate, destacó durante la presentación del servicio que Hiper WiFi 7 Infinitum representa el compromiso permanente de la empresa con la innovación y el desarrollo tecnológico del país. “ No estamos hablando solo de un nuevo producto, estamos hablando de preparar a México para las aplicaciones del futuro ”, señaló.

La inversión detrás de este proyecto es monumental. La empresa destinó recursos considerables no solo para adquirir e implementar los equipos WiFi 7 más avanzados disponibles en el mercado internacional, sino también para actualizar y fortalecer su red troncal, garantizando que la promesa de velocidad y estabilidad se cumpla desde el primer momento.

Capacidades que parecían ciencia ficción ahora son realidad cotidiana

Las especificaciones técnicas de Hiper WiFi 7 Infinitum resultan impresionantes incluso para los usuarios más exigentes. La tecnología tribanda incorpora por primera vez en México la banda de 6 GHz , que se suma a las tradicionales de 2.4 GHz y 5 GHz.

Esto representa una solución radical al problema de la congestión de redes que afecta especialmente a zonas urbanas densamente pobladas, donde múltiples redes WiFi compiten por el mismo espectro radioeléctrico.

La capacidad de conectar simultáneamente más de 100 dispositivos sin degradación apreciable del rendimiento es quizá la característica más revolucionaria del sistema. En la era del internet, donde cada vez más elementos del hogar y la oficina requieren conexión constante —desde refrigeradores inteligentes hasta sistemas de seguridad, asistentes virtuales, electrodomésticos conectados, sensores ambientales y decenas de dispositivos personales—, esta capacidad deja de ser un lujo para convertirse en una necesidad práctica.

Para los entusiastas del gaming, Hiper WiFi 7 Infinitum representa el fin de uno de los problemas más frustrantes: la latencia variable y los temidos “lag spikes” que pueden arruinar una partida competitiva. La latencia ultrabaja y la estabilidad mejorada del sistema permiten experiencias de juego fluidas incluso en títulos que demandan respuesta instantánea, colocando a los gamers mexicanos en igualdad de condiciones con sus contrapartes internacionales.

También el streaming en resoluciones 8K y 4K simultáneo en múltiples dispositivos, que anteriormente requería conexiones empresariales costosas, ahora está al alcance de hogares comunes. Esto significa que una familia puede disfrutar de películas en máxima calidad en varias habitaciones, mientras otros miembros realizan videoconferencias de trabajo, descargan archivos pesados o transmiten contenido en vivo, todo sin conflictos ni ralentizaciones perceptibles.



