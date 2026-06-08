El Gobierno de Estados Unidos inició la retirada de la licencia de conducir comercial a aquellos conductores profesionales que no poseen un estatus migratorio válido , mediante un operativo que afecta significativamente a California. Esta medida impacta a miles de registros emitidos de manera irregular y ya se encuentra en ejecución.

Las autoridades confirmaron que el estado procederá a revocar 17.000 licencias de conducir comerciales tras la realización de una auditoría oficial. Los conductores que se verán afectados han sido notificados y sus licencias expirarán en un plazo de 60 días, según lo indicado por el Departamento de Transporte .

¿Quiénes se ven afectados en la pérdida de su licencia de conducir?

La legislación vigente en California estipula que estas licencias deben expirar como máximo al concluir la autorización legal de la persona. La omisión de este requisito llevó a las autoridades federales a clasificar la emisión como irregular.

La resolución impacta a conductores profesionales portadores de licencias comerciales (CDL) concedidas a inmigrantes cuyo estatus legal ha expirado en Estados Unidos. En numerosos casos, los registros presentaban fechas de caducidad que excedían la vigencia del estatus migratorio permitido .

La legislación vigente en California estipula que estas licencias deben expirar como máximo al concluir la autorización legal de la persona. Imagen ilustrativa ChatGPT

Situación presente y potenciales repercusiones en otros estados

California es, en la actualidad, el único estado que ha llevado a cabo una auditoría completa; sin embargo, el Gobierno federal indicó que otros estados serán revisados. Los informes han experimentado demoras debido al cierre parcial del Gobierno, aunque se prevén nuevos resultados en las semanas próximas.

En paralelo, el Departamento de Transporte ha impulsado regulaciones más estrictas para las licencias comerciales de inmigrantes, que incluyen la verificación obligatoria del estatus migratorio y una vigencia máxima de un año. A pesar de que estas normas se encuentran suspendidas por una orden judicial, el incremento de los controles ya ha dado comienzo.