El Congreso del Estado de México aprobó por unanimidad la Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal, una reforma impulsada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez que busca fortalecer los derechos de los animales y endurecer las sanciones por maltrato. La iniciativa a favor de los animales, que fue enriquecida con propuestas de legisladores de distintas fuerzas políticas, reconoce a los animales como seres sintientes y plantea nuevas obligaciones para sus tutores, entre ellas un esquema de registro que será definido en su reglamento. “Darle voz a quienes no la tienen ha sido una de mis convicciones”, expresó la mandataria estatal, al destacar que esta ley posiciona al Edomex como referente nacional en bienestar animal y promueve una sociedad más empática. La legislación contempla la creación de un padrón estatal de animales de compañía, cuyo registro será obligatorio una vez que se publiquen los lineamientos y fechas oficiales en el reglamento correspondiente. Las autoridades estatales precisaron que el objetivo no es sancionar de forma inmediata, sino fomentar la tenencia responsable. Sin embargo, el incumplimiento reiterado de las obligaciones, como el registro, cuidado adecuado o evitar el maltrato, sí podrá derivar en sanciones. La diputada local Yesica Yanet Rojas Hernández subrayó que la aprobación refleja un esfuerzo colectivo: “Me permito expresar mi amplio reconocimiento y felicitación a nuestra gobernadora, así como a las diputadas y diputados por la construcción e impulso de este importante paquete de reformas”. Por su parte, la legisladora Paola Jiménez Hernández afirmó que “es una ley única en su tipo a nivel nacional”, y agregó que demuestra “que el compromiso es con todos los seres que sienten en el Estado y con una sociedad que se vuelve mucho más empática”.