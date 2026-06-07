La Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, ha determinado que en la Ciudad de México son constitucionales los delitos por maltrato o crueldad contra animales no humanos, reconociéndolos como seres sintientes y validando sanciones penales para su protección.

La resolución de la Primera Sala estableció que el Congreso local tiene competencia para legislar en materia de protección animal y que las normas penales no contravienen el principio de legalidad ni la libertad religiosa.

Este fallo de la SCJN ya se traduce en acciones concretas: el Gobierno de la CDMX anunció la prohibición de venta de animales en el Mercado de Sonora , una de las principales zonas históricas de comercio de especies vivas.

Es Ley | Ya no se podrá vender mascotas: la Corte Suprema los reconoció como seres sintientes y llevó a cabo la orden de prohibición (foto: archivo).

La Corte avala la protección penal de los animales

En relación al amparo en revisión 365/2024, la Primera Sala determinó que “las entidades federativas y la Ciudad de México tienen competencia para establecer normas que regulen distintos aspectos relacionados con la vida animal”, lo que trasciende la protección ambiental federal.

Por otro lado, la SCJN estableció que los artículos 350 Bis y 350 Ter del Código Penal local son constitucionales, afirmando que “no constituyen un tipo penal en blanco” y que las conductas están claramente definidas en la Ley de Protección a los Animales.

Rige como Ley | Ya no se permitirá comercializar mascotas: la Corte Superior los declaró como seres sintientes y ejecutó la orden de prohibición (foto: archivo).

Violencia, sufrimiento y libertad religiosa

La Suprema Corte ha declarado que los términos “crueldad” y “maltrato” tienen un carácter objetivo, ya que constituyen elementos normativos de valoración jurídica que el juez debe analizar en cada caso particular para proteger “ la vida y la integridad de los animales ”.

Por otra parte, se precisó que las disposiciones no presentan discriminación alguna ni vulneran la libertad de culto, dado que “ la libertad de religión no justifica la perpetración de delitos bajo el argumento de que estos son una representación material de la creencia religiosa ”.

La prohibición entra oficialmente en vigor en el Mercado de Sonora

En un reciente anuncio, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, destacó la implementación de una política pública fundamentada en el reconocimiento de los animales como seres sintientes: “¡Declaramos al Mercado de Sonora libre de venta de Seres Sintientes!”.

La mandataria capitalina describió esta acción como “un hecho histórico”, enfatizando: “Seguimos avanzando con convicción para garantizar el bienestar animal y hacer de la Ciudad de México la Capital Más Animalista”, haciendo hincapié en la colaboración entre dependencias y locatarios para facilitar el cambio de giro comercial.