Su gato optará por compartir la cama con usted en mitad de la noche por diversos motivos profundamente arraigados en su comportamiento y necesidades. Principalmente, buscan un lugar seguro y cálido para descansar y al ser animales territoriales, prefieren áreas donde se sienten protegidos y donde su olor está presente.

Por qué el gato se acurruca en tu cama

Compartir el sueño contigo representa un método para consolidar un sentido de seguridad y pertenencia. Es relevante mencionar que los gatos poseen una temperatura corporal superior a la nuestra, por lo tanto, tu presencia les ofrece el calor esencial para permanecer confortables.

El afecto desempeña también una función fundamental. A pesar de que los gatos son reconocidos por su independencia, en esencia son extremadamente cariñosos y sensibles. Compartir el sueño refuerza el vínculo que existe entre ambos, evidenciando que te consideran un integrante de su comunidad.

Si tu gato se acurruca contigo durante la noche, constituye una clara indicación de que te estima y confía en ti. En ciertas ocasiones, puede ser también una forma de solicitar atención, particularmente si ha permanecido solo durante el día, como se sugiere en el sitio Mis Gatos y Yo.

Asimismo, los gatos persiguen la comodidad. Las superficies suaves como tu cama les ofrecen un espacio óptimo para descansar. Con frecuencia, prefieren áreas específicas del cuerpo humano, como el abdomen, dado que son especialmente acogedoras y cálidas, según lo informado por la web Experto Animal.

La singularidad de cada gato

Es fundamental considerar que cada gato posee singularidades y sus inclinaciones pueden diferir. La observación de su comportamiento y las señales que emite son esenciales para comprender adecuadamente sus requerimientos y gustos.

Aunque compartir el lecho con su gato puede resultar placentero, es indispensable mantener una correcta higiene y seguir las recomendaciones del veterinario para reducir los riesgos sanitarios tanto para usted como para su mascota.