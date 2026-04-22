Desde el 22 de abril comenzó a aplicarse una nueva exigencia que modifica las condiciones para la tenencia y el traslado de perros y gatos. La medida introduce controles más estrictos y obliga a los dueños a cumplir con una serie de requisitos específicos. El cambio no solo impacta a nivel local, sino que también tiene implicancias para quienes planean viajar con sus mascotas. El desconocimiento de esta disposición podría generar complicaciones al momento de trasladarse. La nueva normativa fue impulsada por la Unión Europea y establece que todos los perros y gatos deberán contar con identificación obligatoria mediante microchip. Este requisito busca mejorar la trazabilidad de los animales dentro del territorio europeo. Además, se exige que las mascotas tengan un certificado sanitario actualizado emitido por un veterinario autorizado. Este documento es indispensable para acreditar el estado de salud del animal al momento de ingresar o circular dentro de la UE. Otro punto clave es la vacunación antirrábica obligatoria. Para cumplir con la normativa europea, la vacuna debe estar vigente y aplicada dentro de los plazos establecidos por las autoridades sanitarias del bloque. Aunque se trata de una regulación interna de la Unión Europea, también afecta directamente a ciudadanos mexicanos que deseen viajar con sus mascotas. Para poder ingresar al territorio europeo, deberán cumplir con todos los requisitos exigidos. Esto implica una planificación previa más estricta desde México, ya que trámites como la colocación del microchip o la obtención del certificado sanitario pueden requerir tiempo. No contar con estos documentos podría impedir el ingreso del animal al territorio. Además, la normativa aplica tanto para el ingreso como para el traslado entre países dentro de la UE. Por lo tanto, quienes planeen recorrer varios destinos europeos con sus mascotas deberán asegurarse de cumplir con cada exigencia.