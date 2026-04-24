Grupo Elektra, del empresario Ricardo Salinas Pliego, lanzó una oferta para recomprar las acciones que aún se mantienen en manos de los inversionistas, como parte de su proceso para salir de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). La compañía propuso adquirir los títulos del público inversionista a un precio de 301.99 pesos por acción, lo que representa un descuento de aproximadamente 19% frente a la última cotización registrada en la BMV, previo a la suspensión de su negociación. De acuerdo con el documento enviado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el universo de acciones en manos del público es reducido con cerca de 2.17 millones de títulos, equivalentes a cerca del 1.08% del capital social. Con estas cifras, la empresa desembolsará poco más de 657 millones de pesos. Este proceso forma parte de un acuerdo alcanzado el 24 de diciembre de 2024 donde se aprobó la realización de todos los actos necesarios para llevar a cabo la cancelación de la inscripción de la totalidad de las acciones representativas del capital social de Elektra, en el Registro Nacional de Valores (RNV). Desde que la minorista de Salinas Pliego cotizaba en la BMV, las acciones se mantuvieron mayormente en manos del grupo controlador y una pequeña parte circuló en el mercado bursátil. Grupo Elektra dejó de cotizar en la plaza bursátil mexicana desde el pasado 30 de septiembre de 2025, con ello inició el proceso de desliste para dejar de ser una empresa pública y volverse completamente privada. La suspensión fue anunciada por la BMV luego de que la empresa incumplió con el requisito mínimo de capital flotante, solo el 8% disponible, y tras la aprobación de sus accionistas en diciembre de 2024. Para llevar a cabo la operación, Elektra planea constituir un fideicomiso de liquidación, destinado exclusivamente a recomprar las acciones en circulación. Para este proceso se tendrá una duración de hasta 180 días (seis meses), periodo en el cual los inversionistas podrán vender sus títulos bajo las condiciones establecidas. Este paso es necesario para concretar el desliste de la emisora tanto de la BMV como del mercado internacional. Una vez que se proceda a la cancelación de las acciones de la empresa ante el RNV, Elektra ya no tendrá que transparentar su información financiera. La empresa del controversial empresario Ricardo Salinas Pliego vivió una serie de eventos desafortunados marcados principalmente por problemas de corte financiero como el litigio que mantuvo con el fisco mexicano, procedimientos judiciales y la suspensión de pagos a un fondo de inversión donde obtuvo recursos por u$s400 millones en 2017. Tras estos problemas, la CNBV emitió una suspensión de sus acciones en la BMV en julio de 2024; sin embargo, meses después se reactivó la cotización, pero los inversionistas optaron por vender las acciones detonando un desplome de más de 70% al pasar de 944.9 a 274.2 pesos por unidad. En el esplendor de su operación en la BMV, Elektra perteneció al principal índice bursátil del país, S&P/BMV IPC; además, los títulos bursátiles de la empresa llegaron a superar los 1,000 pesos por unidad, un club al que muy pocas empresas han logrado pertenecer.