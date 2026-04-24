México se prepara para enfrentar la temporada de lluvias y ciclones tropicales más intensa de la última década. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) confirmó las fechas oficiales de inicio: el 15 de mayo para el Pacífico y el 1 de junio para el Atlántico. Las autoridades desplegaron un operativo nacional de emergencia con más de 1,400 equipos en todo el territorio, mientras los pronósticos anticipan precipitaciones superiores a un promedio histórico: 109.1 milímetros solo en el mes de junio. Las dos fechas clave que marcarán el inicio oficial de la temporada ya están confirmadas, pero los expertos advierten que las lluvias no esperarán: desde abril ya se registraron tormentas aisladas en el centro y sur del país, lo que anticipa un arranque adelantado y de alta intensidad. Las regiones bajo vigilancia prioritaria incluyen la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco y la Península de Yucatán. En el norte, Coahuila y Nuevo León también están en la mira por la peligrosa interacción entre frentes fríos y masas de aire cálido húmedo. Los municipios urbanos con historial de inundaciones —como Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Ecatepec y Chimalhuacán— ya iniciaron operativos de desazolve preventivo. El pronóstico de 109.1 mm para junio supera con creces el promedio histórico, lo que eleva significativamente el riesgo de desbordamientos, deslaves y afectaciones a infraestructura. Frente a la amenaza que se aproxima, el Estado de México activó una de las infraestructuras de respuesta más grandes de su historia reciente. Desde el Centro Regional de Atención de Emergencias número uno en Tlalnepantla, Estado de México, el gerente de Protección a la Infraestructura confirmó que cada brigada y cada unidad está en condiciones óptimas para movilizarse en cualquier momento del año. El arsenal tecnológico disponible es impresionante: plantas potabilizadoras híbridas con energía solar, bombas flotantes de alto caudal y vehículos blindados especialmente diseñados para operar en inundaciones de hasta dos metros de profundidad. Estos equipos ya fueron probados en condiciones reales durante las emergencias derivadas del huracán que devastó Acapulco, Guerrero, en temporadas recientes. En los estados sin Centro Regional propio, brigadas locales capacitadas garantizan la cobertura. La orden desde la dirección general es clara e inapelable: ningún equipo puede estar fuera de servicio cuando llegue la temporada. La coordinación entre autoridades meteorológicas y brigadas estatales es permanente, asegurando que ninguna comunidad —por remota que sea— quede desatendida. Las autoridades no solo están preparando sus equipos: también exigen que la población tome medidas concretas e inmediatas. El primer mensaje es de sentido común, pero impacto masivo: no tirar basura en la vía pública. El colapso de las alcantarillas por acumulación de desechos es, históricamente, la causa número uno de los encharcamientos urbanos que afectan miles de hogares cada año. Más allá de eso, Protección Civil recomienda preparar con urgencia una mochila de emergencia con documentos, medicamentos, agua y alimentos para al menos 72 horas. Es igualmente fundamental identificar los refugios temporales más cercanos al hogar, especialmente para quienes viven en zonas costeras, márgenes de ríos o laderas de cerros con riesgo de deslizamiento. El monitoreo de fenómenos será continuo durante toda la temporada, y las alertas de Protección Civil serán la voz oficial que guíe cada decisión. Aunque el pronóstico oficial de ciclones aún no fue publicado, Conagua ya advierte que este periodo será uno de los más activos de la década.