Las condiciones del clima en la República Mexicana podrían dar un giro drástico en 2026. A poco más de un mes de haber dado inicio la primavera, especialistas ya advierten por lluvias intensas, tormentas severas e incluso posibles inundaciones en distintas regiones del país. Las alertas se encendieron luego de que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y expertos en meteorología detectaran señales del fortalecimiento del fenómeno conocido como “El Niño”, un evento climático que altera la temperatura del océano y modifica los patrones de lluvia. Las proyecciones más recientes apuntan a un escenario preocupante para el sur y sureste mexicano, donde podrían registrarse algunas de las precipitaciones más fuertes de los últimos años, acompañadas de tormentas eléctricas, granizo y vientos intensos. El fenómeno de El Niño ocurre cuando las aguas del océano Pacífico se calientan de forma anormal, debilitando los vientos alisios y alterando la circulación atmosférica. Este desequilibrio provoca cambios en las lluvias, las temperaturas y la intensidad de tormentas en distintas partes del mundo, incluyendo México. De confirmarse, podría provocar lluvias torrenciales, tormentas eléctricas severas e incluso favorecer la formación de ciclones o huracanes de mayor magnitud. Las autoridades de Protección Civil señalaron que los estados con mayor riesgo por lluvias históricas e inundaciones son Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Estas entidades suelen ser más vulnerables debido a su geografía montañosa, zonas de alta marginación y antecedentes de deslaves, desbordamientos y afectaciones por ciclones. En estas regiones podrían presentarse: Las autoridades pidieron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y preparar medidas preventivas.