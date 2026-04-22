Viajar a Estados Unidos será ahora más ágil para miles de mexicanos con su pasaporte. Según un comunicado del El Gobierno de Estados Unidos, por medio del U.S. Customs and Border Protection, eliminaron el llenado manual del formulario I-94, uno de los trámites más engorrosos en la frontera, al migrar completamente a un sistema digital automatizado. De acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, “los visitantes extranjeros ya no necesitan completar el formulario I-94”, ya que la información se recopila automáticamente mediante registros electrónicos de viaje. El cambio implica que los viajeros ya no recibirán el tradicional talón impreso al cruzar por vía terrestre. En su lugar, el registro será completamente electrónico, lo que reduce tiempos de espera y errores en el proceso migratorio. Según la CBP, ahora “la información de llegada/salida se recopila automáticamente a partir de registros de viaje electrónicos”, lo que elimina la necesidad de llenar formularios físicos en la frontera y simplifica el ingreso. Quienes necesiten comprobar su estatus migratorio podrán hacerlo en línea. Las autoridades recomiendan utilizar el sitio oficial o la app CBP Link para consultar o descargar el documento digital cuando sea necesario. Aunque el trámite físico desaparece, los viajeros deben seguir ciertos pasos clave. Por ejemplo, quienes crucen por tierra pueden solicitar su registro digital con anticipación o imprimirlo posteriormente si requieren un comprobante oficial. Por otra parte, la CBP advierte que “si recibió un I-94 electrónico y sale por vía terrestre, es posible que su salida no se registre correctamente”, por lo que recomienda conservar evidencia del viaje, como boletos o sellos migratorios, para evitar inconvenientes futuros.