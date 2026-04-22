El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene la alerta vigente para los habitantes de la República Mexicana por el avance de un frente de nubes que provocará lluvias intensas en distintas regiones del país. El pronóstico emitido rige para la jornada del miércoles 22 de abril y las 48 horas siguientes. Quienes circulen por la vía pública, deberán tomar todos los recaudos ya que podrían sufrir los estragos que dejen los distintos fenómenos climáticos. Durante el miércoles, canales de baja presión sobre la Mesa del Norte, la Mesa Central y el sureste del país, divergencia en altura y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generarán las condiciones propicias para que se registren fuertes precipitaciones en el noreste, oriente, centro, sur y sureste del territorio mexicano. A su vez, el nuevo frente frío ingresará en el noroeste de la República Mexicana, originando viento con rachas de 40 a 60 km/h en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Durango. Para el jueves, el frente frío se extenderá sobre el noroeste de la República Mexicana, mientras que una línea seca se establecerá en el norte del territorio nacional, en interacción con la corriente en chorro subtropical generarán rachas de viento de hasta 60 km/h en las mencionadas regiones, así como chubascos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Por otra parte, un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del país, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, originarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en dichas regiones, además de la Mesa Central. Para el viernes, el frente frío adquirirá características de estacionario sobre el norte de México, mientras que la línea seca se extenderá sobre el noreste del territorio nacional, la interacción de ambos sistemas propiciará chubascos y rachas fuertes de viento en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Simultáneamente, un canal de baja presión sobre el oriente y sureste de la República Mexicana y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, provocarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en las regiones mencionadas. Los sistemas meteorológicos anteriormente mencionados provocarán fuertes lluvias en distintos estados del país, entre los que se incluyen los siguientes: