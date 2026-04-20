El acceso a internet se volvió una necesidad básica, pero no todos pueden costearlo. En este escenario, un programa impulsado por el Gobierno de México comenzó a tomar relevancia entre quienes buscan conectividad sin gastar de más. Durante abril de 2026, la posibilidad de obtener servicio gratuito volvió a ponerse sobre la mesa. Si bien la iniciativa no es nueva, está ampliando su alcance en sectores que históricamente han tenido dificultades para conectarse. Cabe destacar que no todos pueden acceder automáticamente. Existen condiciones específicas y un proceso que debe seguirse para obtener este beneficio. La Comisión Federal de Electricidad (CFE), a través de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, mantiene activo un programa que entrega chips con internet gratuito a ciertos sectores de la población. Para ser parte del programa, es necesario estar inscrito en algún programa social del Gobierno de México, lo que funciona como principal filtro para la asignación del beneficio. El chip que entrega la CFE incluye un paquete básico de conectividad pensado para cubrir necesidades esenciales. No se trata de un servicio ilimitado, pero sí suficiente para actividades cotidianas. Entre los beneficios que ofrece este apoyo se encuentran: Este paquete permite a los usuarios mantenerse comunicados, acceder a plataformas educativas, redes sociales y realizar trámites en línea sin costo adicional. Para acceder al chip gratuito, los interesados deben presentar documentación básica que valide su identidad y condición dentro de programas sociales. Los requisitos principales son: En el caso de menores de edad, también se solicita acta de nacimiento. Es importante tener en cuenta que los criterios pueden variar ligeramente según la entidad. La entrega se realiza de manera presencial en módulos y jornadas organizadas junto a delegaciones del Bienestar. Por ello, se recomienda estar atento a los anuncios oficiales para conocer fechas y ubicaciones. Con este programa, la CFE busca ampliar el acceso a internet en México, en un contexto donde la conectividad se volvió clave para la educación, el trabajo y la inclusión social.