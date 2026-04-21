La Agencia Meteorológica de Japón confirmó que el sismo de magnitud 7.7 registrado el 20 de abril incrementó la probabilidad de un megaterremoto en el país. Aunque no se trata de una predicción exacta, el cambio en el nivel de riesgo fue suficiente para activar advertencias. El miedo volvió a instalarse con fuerza y encendió todas las alarmas luego de que el país se viese sacudido por un nuevo temblor. Si bien el movimiento en sí ya generó preocupación, lo que ocurrió después fue lo que realmente puso en alerta a las autoridades y a millones de personas. La posibilidad de un “megaterremoto” dejó de ser un escenario lejano para transformarse en un riesgo que, si bien sigue siendo bajo, ahora es mayor que en condiciones normales. Este cambio en las probabilidades activó protocolos y mensajes urgentes dirigidos a la población. Sin caer en el alarmismo, los organismos oficiales comenzaron a insistir en algo clave: prepararse. La recomendación no es menor y responde a antecedentes que todavía marcan a todo un país acostumbrado a convivir con la actividad sísmica. En términos concretos, la probabilidad pasó de un 0.1% en condiciones normales a un 1%. Si bien el número sigue siendo bajo, representa un aumento significativo en un contexto donde los antecedentes obligan a tomar cada señal con seriedad. El movimiento telúrico se produjo frente a la costa de Sanriku, a una profundidad aproximada de 19 kilómetros. Además, generó una alerta de tsunami de corta duración, lo que elevó aún más la preocupación en las zonas costeras. Frente a este escenario, las autoridades japonesas emitieron recomendaciones claras para la población. Más de 170 mil personas en regiones del norte recibieron indicaciones para evacuar o trasladarse a zonas seguras. La primera ministra Sanae Takaichi pidió a los ciudadanos revisar sus planes de emergencia. Esto incluye identificar refugios cercanos, confirmar rutas de evacuación y preparar mochilas con elementos esenciales. Entre las principales recomendaciones se destacan: Estas medidas buscan reducir riesgos en caso de que ocurra un evento mayor, especialmente en zonas costeras vulnerables. Japón tiene una larga historia de actividad sísmica, lo que explica la rapidez en la respuesta ante este tipo de eventos. Uno de los antecedentes más importantes ocurrió en marzo de 2011, cuando un terremoto de magnitud 9.0 provocó un devastador tsunami. Ese desastre dejó más de 22 mil víctimas y daños materiales de enorme magnitud, convirtiéndose en un punto de referencia para todas las políticas de prevención actuales. Desde entonces, el país reforzó sus sistemas de alerta y protocolos de evacuación. En este contexto, las advertencias actuales no buscan generar pánico, sino fomentar la preparación. Las autoridades remarcan que estar listos puede marcar la diferencia ante un evento de gran escala, incluso cuando la probabilidad sigue siendo relativamente baja.