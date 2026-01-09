Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los reportes oficiales ante posibles afectaciones locales. A continuación, todos los detalles al respecto y qué precauciones tener en cuenta.

El inicio de la semana estará marcado por un cambio en las condiciones meteorológicas en gran parte del país. Especialistas en clima advirtieron sobre la llegada de un nuevo frente frío que provocará variaciones en la temperatura, aumento de la nubosidad y condiciones inestables en varias regiones.

El fenómeno forma parte del patrón invernal que se mantiene activo durante enero y que, en los últimos días, ha generado contrastes térmicos y episodios de viento en distintas zonas . Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los reportes oficiales ante posibles afectaciones locales.

Llega un nuevo frente frío y Yucatán será una de las regiones más afectadas

Un nuevo frente frío avanzará sobre México y provocará un descenso de temperaturas, con lluvias e inestabilidad principalmente en el sureste del país. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la Península de Yucatán será una de las zonas con mayor impacto por el ingreso de humedad.

El sistema alcanzará el norte de Yucatán entre la noche del domingo y el lunes, con rachas de viento moderadas asociadas al evento de “norte”. En el centro y sur del estado, así como en el norte de Campeche, se esperan temperaturas nocturnas más bajas de lo habitual.

Meteorólogos también advierten que podría ingresar otro frente frío a mediados de la próxima semana, lo que mantendría el ambiente fresco por varios días.

Impacto en temperaturas, lluvias y viento

El frente frío 27 seguirá afectando a varias regiones del país, con bajas temperaturas al amanecer y posibles heladas en el norte. En el norte y noreste se esperan rachas de viento y lluvias, mientras que el ingreso de humedad provocará chubascos dispersos en el occidente y el sureste, incluida la península de Yucatán.

Aunque no serán lluvias intensas, el sistema marcará un cambio en las condiciones climáticas recientes.

Recomendaciones ante el frente frío: qué hacer para protegerte del frío, lluvias y viento