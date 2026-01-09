Los trabajadores sin patrón ni contrato formal han recibido un notable impulso con la introducción de “Cuenta Infonavit + Crédito Bancario”, un esquema que permite utilizar el ahorro acumulado en la Subcuenta de Vivienda como enganche para una hipoteca bancaria. Desde Infonavit se ha enfatizado que “ese dinero es tuyo, no se pierde”.

El instituto ha aclarado que este producto beneficia directamente a aquellos que en algún momento cotizaron, pero que actualmente laboran de manera independiente.

Según el comunicado, “el Infonavit pondrá hasta el 30% del crédito total autorizado por el banco”, lo que amplía el acceso a financiamiento formal para vivienda nueva o existente.

Un crédito revolucionario para quienes no cuentan con empleo activo

El programa del Infonavit se justifica en su título, ya que por primera vez ofrece la oportunidad de financiamiento a individuos que no cuentan con un empleo formal, siempre que hayan acumulado un ahorro previo.

Infonavit ha realizado cambios que también te benefician, brindándote la oportunidad de utilizar tu Subcuenta de Vivienda como enganche para el crédito hipotecario.

Infonavit destacó que aquellos que “no cuentan con una relación laboral activa y poseen fondos en la Subcuenta de Vivienda” pueden comenzar su trámite.

El mecanismo opera como un crédito conjunto: el banco proporciona el 70% del financiamiento, mientras que Infonavit cubre el 30% restante. De esta forma, los trabajadores independientes tienen la posibilidad de acceder a montos que anteriormente eran inalcanzables sin un patrón o nómina comprobable.

Mecanismo del esquema y aspectos a considerar por los interesados

El proceso comienza con la verificación del monto ahorrado en la Subcuenta de Vivienda a través de la aplicación Mi Cuenta Infonavit. Es fundamental que este paso se realice, ya que “para tramitarlo es indispensable que tengas ahorros en tu Subcuenta de Vivienda”.

Una vez seleccionado el banco, ya sea Banorte, BBVA, HSBC, Mifel, Santander o Scotiabank, la entidad financiera procede a evaluar la capacidad de pago, establece los plazos y confirma el monto que está dispuesta a financiar. Infonavit complementa automáticamente el 30% adicional.

Finalmente, el trabajador independiente debe presentar el certificado emitido por Infonavit y aprobar el curso obligatorio. Con estos requisitos cumplidos, puede iniciar la contratación de una hipoteca bancaria utilizando su propio ahorro como enganche, lo que busca ampliar el acceso a vivienda digna para aquellos que no forman parte de la economía formal.