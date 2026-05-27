La Conagua y la Coordinación Nacional de Protección Civil emitieron una advertencia meteorológica para más de 20 estados del país: lluvias intensas, granizo y fuertes descargas eléctricas.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) difundió este miércoles un aviso de alerta por condiciones meteorológicas severas en gran parte de México. El pronóstico, basado en información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advierte sobre un escenario que combina precipitaciones extremas, vientos peligrosos y temperaturas elevadas de forma simultánea en distintas regiones del país.

Las autoridades advirtieron a la población extremar precauciones, mantenerse alejada de cauces de ríos y barrancas, y seguir de cerca los comunicados oficiales durante las próximas horas.

La Conagua y la Coordinación Nacional de Protección Civil emitieron una advertencia meteorológica para más de 20 estados del país: lluvias intensas, granizo y fuertes descargas eléctricas. Archivo.

Coahuila en alerta máxima: advierten por tornados y vientos extremos

La advertencia más grave apunta directamente al norte del país. En Coahuila, las autoridades alertaron por la posible formación de torbellinos o tornados, un fenómeno poco frecuente que eleva de forma significativa el nivel de riesgo para dicha entidad. A eso se suman rachas de viento fuertes que podrían derribar árboles, estructuras y señalizaciones.

La combinación de precipitaciones intensas con vientos extremos configura un escenario de peligro para habitantes y automovilistas, por lo que Protección Civil recomienda no exponerse innecesariamente durante las tormentas y buscar refugio en estructuras sólidas ante cualquier señal de viento fuerte.

Lluvias intensas del noreste al sureste: los estados que deben estar en alerta

Tamaulipas y San Luis Potosí encabezan la lista de entidades con el mayor nivel de precipitaciones previstas, con lluvias puntuales intensas que pueden superar los 75 milímetros. Nuevo León, Oaxaca y Chiapas también están en la mira, con precipitaciones que podrían provocar inundaciones y deslaves en zonas de ladera.

El segundo grupo de estados incluye a Quintana Roo, Campeche, Yucatán, Guerrero, Puebla, Veracruz, Hidalgo y Querétaro, donde se esperan lluvias fuertes a lo largo de la jornada. En todos estos casos, la Conagua advirtió que las precipitaciones podrían acompañarse de descargas eléctricas y caída de granizo.

Tabasco, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Michoacán y Guanajuato también tendrán tormentas con intervalos de chubascos, mientras que Jalisco, Nayarit, Colima, Aguascalientes, Zacatecas, Durango y Sinaloa registrarán precipitaciones aisladas.

Temperaturas extremo en el sur y el Pacífico: la ola de calor no da tregua

Mientras el norte y el centro del país se preparan para las tormentas, el sur y el litoral del Pacífico siguen bajo el dominio de una intensa onda de calor que no cede. Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán registrarán temperaturas que en algunas zonas podrían superar los 40 grados.

Este contraste climático es propio de la temporada de transición, y puede intensificar los fenómenos convectivos en las zonas de contacto entre ambas masas de aire. Ante ambos escenarios, las autoridades recomiendan hidratarse constantemente, evitar exposición prolongada al sol en el sur, y no cruzar vados inundados en las zonas de tormenta.

Para reportar emergencias, la línea de Protección Civil disponible es el 800 900 1000.