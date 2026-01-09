La Secretaría de Gestión Integral del Agua ha confirmado que diversas colonias experimentarán una “disminución del servicio” en los días venideros. Especialistas han señalado que la región se encuentra en medio de una “sequía preocupante” que complica aún más la situación.

Los trabajos en el tanque GM5 impactarán a Arboledas, Palmatitla y Casilda, según lo indicado en el comunicado de SEGIAGUA, donde se prevé que el suministro se restablezca hasta el viernes 28 de noviembre a las 20:00 horas, lo que ha generado preocupación entre los residentes.

El Gobierno ha comunicado que los técnicos de SEGIAGUA están llevando a cabo labores técnicas para la restauración del servicio. Mientras tanto, se ha dispuesto la entrega de pipas de agua potable a la comunidad.

¿Dónde conseguir agua de forma gratuita?

Las autoridades han comunicado que los ciudadanos podrán solicitar asistencia a través de pipas mediante la Línea H2O, marcando *426. Este servicio, según se detalla en el comunicado, estará disponible “en caso de ser necesario” para la población afectada.

Aunque no se menciona un costo específico, los residentes han informado que el suministro generalmente se proporciona sin cargo alguno. Además, tienen la opción de gestionar solicitudes a través de WhatsApp o mediante las redes oficiales del organismo hídrico.

Tláhuac, localidad impactada en las últimas 48 horas

En Tláhuac, el organismo comunicó que la Planta Potabilizadora La Caldera ha cesado sus operaciones desde el miércoles a las 21:00 horas, como resultado de trabajos de mantenimiento programados por el personal técnico.

La interrupción afecta al Pueblo de Santa Catarina Yecahuizotl, donde se prevé que el servicio se restablezca hasta el jueves 27 de noviembre a las 9:00 horas, lo que prolonga las afectaciones históricas en la región.