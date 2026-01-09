La NASA ha confirmado que el 2 de agosto de 2027 se producirá un eclipse solar total de duración excepcional. Este fenómeno alcanzará los 6 minutos y 22 segundos, un registro que no se repetirá en décadas y que solo fue superado por el eclipse de 1991.

Para la comunidad científica y los aficionados, este anuncio representa una oportunidad única para observar un evento de escala cósmica. La NASA ha estudiado todos los eclipses desde el año 4000 a.C. hasta el año 8000 y ha identificado cuándo y cómo se producirán.

El eclipse más largo de la historia: características y detalles

La NASA detalló que la conjunción de tres factores astronómicos permitirá una oscuridad total prolongada en 2027. En primer lugar, la mayor distancia al Sol hará que su disco aparente se vea más pequeño. En segundo término, la Luna se verá más grande porque estará más cerca de la Tierra.

La mayoría de los eclipses dura apenas unos minutos. Sin embargo, la combinación de factores astronómicos hará que el evento de 2027 sea extraordinario. La Tierra estará en el afelio, es decir, su punto más alejado del Sol, mientras la Luna alcanzará el perigeo, o sea su mayor cercanía . Además, la trayectoria cruzará el Ecuador, ampliando la duración del fenómeno.

Finalmente, la sombra cruzará zonas cercanas al Ecuador, lo que extiende el recorrido sobre la superficie terrestre, maximizando el tiempo de totalidad.

La agencia explica que: “Gracias a modelos matemáticos basados en las leyes del movimiento de Newton, los astrónomos pueden calcular con precisión la posición de la Tierra y la Luna durante siglos o incluso milenios.”

La NASA ha confirmado la fecha precisa en la que se producirá este fenómeno singular, así como las regiones privilegiadas que tendrán la oportunidad de observarlo.

Lugares para observar el eclipse más largo de la historia

Este eclipse de 2027 también destaca por su alcance geográfico, siendo visible desde África, Europa, Oriente Medio y Asia. La fase de totalidad tendrá su mejor punto en Luxor, Egipto, donde el cielo quedará oscuro durante los 6 minutos y 22 segundos.

El recorrido de la sombra comenzará en el océano Atlántico y cruzará España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Sudán, Arabia Saudita, Yemen y Somalia.

La NASA recuerda que fenómenos de esta magnitud son infrecuentes: “se mantendrá durante 6 minutos y 22 segundos. Será el eclipse solar más largo del siglo y de los más largos de la historia, solo superado por el ocurrido el 11 de julio de 1991”.

Los investigadores indican que: “la sombra de la Luna se moverá a unos 258 kilómetros por hora y se extenderá a lo largo de 15.227 kilómetros”.

Guía para disfrutar del eclipse más prolongado de la historia

La NASA subraya la magnitud del evento: “La NASA estudió los eclipses desde el año 4000 antes de Cristo hasta el año 8000 para anticipar la fecha exacta y la duración de este evento”.

La agencia espacial insta a usar lentes certificados ISO 12312-2 y telescopios con filtros para observar el fenómeno de manera segura.